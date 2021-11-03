Пацієнтам стає краще, а потім вони потрапляють у реанімацію, — лікар про "Дельта" штам

Здебільшого госпіталізують людей старшого віку з низькою сатурацією, які не отримували щеплення від COVID-19.

Пацієнти з "Дельта" штамом COVID-19, стан яких покращується, можуть знову потрапити до реанімаційного відділення. Про це попередив завідувач відділення міської лікарні №1 Чернівців Роман Курулюк.

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За його словами, на сьогоднішній день ситуація із зараженими пацієнтами набагато складніша, ніж під час минулого спалаху COVID-19, який був викликаний "британським" штамом коронавірусу.

Роман Курулюк зазначив, що коронавірус "Дельта" набагато підступніший, ніж очікували лікарі, і головною його "особливістю" є те, що деякі заражені, стан яких покращується, можуть знову потрапити у відділення інтенсивної терапії.

"Наприклад, у нас зараз є пацієнт, який уже вчора мав іти на виписку. Але потім у нього різко погіршився стан, і його взагалі забрали в реанімацію. Ось це така підступність штаму "Дельта", який має хвилеподібний характер", — попередив завідувач відділення чернівецької лікарні №1.

Під час поточної хвилі, як зазначає лікар-анестезіолог, зросло споживання кисню пацієнтами із COVID-19. Проте, як запевняє Роман Курулюк, усім зараженим вистачає кисню та його дефіциту у лікарні №1 Чернівців не спостерігається.

Здебільшого до медустанови госпіталізують людей старшого віку, які не отримували щеплення від коронавірусної хвороби. На сьогоднішній день у лікарні №1 лише 2-3% пацієнтів мають хоча б одну дозу вакцини.

Роман Курулюк додав, що реанімаційне відділення міської лікарні заповнене на 100% і в ньому немає жодного щепленого пацієнта.

"Хворі надходять вже у вкрай тяжкому стані. До нашої лікарні везуть найтяжчих хворих у місті. Відсотків 80 пацієнтів, які надходять, мають сатурацію нижче 70. Тобто ті, які вже до цього знаходилися вдома тиждень-півтора, хтось — і два тижні", — підсумував лікар-анестезіолог, розповідаючи про "особливості" "Дельта" штаму COVID-19.

Раніше Фокус розповідав про спалах COVID-19 у Верховній Раді. Станом на 1 листопада в українському парламенті 19 людей заразилися коронавірусом, семеро з них — нардепи.

Також Фокус у своїй статті розбирався, що являє собою новий штам COVID-19, який на 10% заразніший за "Дельту".