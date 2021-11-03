"Объясняю дочке, что мама умирает, слышу крик", — волонтер про катастрофу с COVID-19 в Одессе
Из-за большой очереди в стационарных отделениях медики отправляют домой даже тех больных, которые нуждаются в госпитализации в реанимацию.
Во всех больницах Одессы осталось чуть больше 20 койко-мест для зараженных COVID-19 пациентов и медики принимают пациентов только со средним по тяжести течением болезни. Об этом в своем Facebook рассказала волонтер Екатерина Ножевникова.
По ее словам, в городе также катастрофическая ситуация с реанимационными местами, из-за большой очереди в стационарных отделениях многих больных отправляют домой.
Екатерина Ножевникова привела в пример одну больную, чьи родственники за $10 тысяч арендовали вертолет для транспортировки зараженной COVID-19 женщины в другой город, однако и там не нашлось для нее койко-места.
"Ковид снес всю систему. Параллельно этому, с утра, ищу место для Бабушки, которую дочь тянет уже три недели. Она продала уже все. Долги 50 тысяч. На последнем вызове у нее, общаюсь с доктором скорой — пациентка терминальная. Сделать ничего нельзя. Сатурация 30. Простите. Объясняю дочке, что мама умирает. Слышу крик. Сплошной крик. Прошу сесть с мамой рядом, взять за руку и просто дать ей спокойно уйти", — продолжила волонтер.
К Ножевниковой 31 октября также обратились люди, которые попросили отыскать в больницах пациента с COVID-19, госпитализированного еще 15 числа. Волонтер через свои связи отыскала пациента и выяснилось, что он скончался еще 20 октября.
"Как такое может быть? Моя голова отказывается это все принимать… Записи в телефоне хуже любого фильма ужасов. А в Фейсбуке битвы и всех зовут на митинг 3.11 по всем городам против вакцинации. Я пропустила видимо момент, где наше общество свернула куда-то не туда..", — подытожила Екатерина Ножевникова в своем Facebook.
Ранее нардеп от "Слуги народа" Денис Маслов сообщал, что украинские больницы оказались на грани коллапса из-за дефицита кислорода для COVID-пациентов. По словам депутата, в Украине работают два предприятия, которые производят кислород для медицинских нужд, однако во время новой вспышки COVID-19 заводы закрылись на "плановое техническое обслуживание".
Также Фокус сообщал про митинг в Киеве против вакцинации, который проходит 3 ноября. В ходе акции протеста антивакцинаторы заблокировали правительственный квартал и потребовали от властей отмены жестких карантинных ограничений.