Больницы на грани коллапса: нардеп назвал причину дефицита кислорода для COVID-больных

Силовики должны расследовать ситуацию с предприятиями, производившими кислород для медицинских нужд, которые закрылись на техническое обслуживание во время новой вспышки инфекции.

Украинские медучреждения оказались на грани коллапса из-за нехватки кислорода для пациентов с COVID-19. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил нардеп от фракции "Слуга народа" Денис Маслов.

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Как известно, на территории Украины есть два предприятия, которые производили кислород для медицинских нужд, однако эти заводы закрылись на плановое техническое обслуживание.

Денис Маслов подчеркнул, что ситуация по закрытию предприятий во время новой вспышки COVID-19 должна быть тщательно расследована.

"Я сам с Днепра, и эти два предприятия находятся в Днепре. Я знаю, что одно из этих предприятий, я сознательно его не называю, оно все запасы, которые были, подготовило и предоставило для того, чтобы была возможность поставить. Также государство договорилось о поставках кислорода из Польши и Румынии", — продолжил нардеп от "Слуги народа" в эфире телеканала.

Парламентарий также выступил за исследование ситуации с дефицитом кислорода для зараженных COVID-19 пациентов в Одесской и Николаевской областях, которая возникла на прошлой неделе. Денис Маслов не исключил, что нехватка топлива могла быть вызвана логистическими недоработками, поскольку поставки кислорода должны были обеспечивать и местные администрации.

"Возможно, там были логистические недоработки, такие серьезные недоработки, и это должны были бы обеспечивать местные государственные администрации, в том числе. Именно транспортировка кислорода в нужное время и в нужных количествах", — подытожил Денис Маслов.

Ранее Фокус сообщал, что в Черниговской области больницы жаловались на нехватку кислорода для пациентов с COVID-19. Дефицит топлива был вызван прекращением поставок в необходимых объемах со стороны украинских предприятий.

На дефицит кислорода в больницах реагировал глава Минздрава Виктор Ляшко. По словам министра здравоохранения, Украина начала закупать кислород в Польше и топливо привезти из другой страны оказалось быстрее, чем из некоторых регионов Украины.

Владимир Зеленский в конце октября заверял, что украинские больницы обеспечены кислородом. Глава государства требовал от руководителей ОГА отчитаться о ситуации с кислородом в украинских регионах и сообщить, каких объемов кислорода не хватает для пациентов с COVID-19.

А 27 октября в эфире "Украина 24" глава комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий заявлял, что дефицит кислорода в украинских больницах может быть диверсией.