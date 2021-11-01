Лікарні на межі колапсу: нардеп назвав причину дефіциту кисню для COVID-хворих

Силовики повинні розслідувати ситуацію з підприємствами, які виробляли кисень для медичних потреб, які закрилися для технічного обслуговуванням під час нового спалаху інфекції.

Українські медустанови опинилися на межі колапсу через нестачу кисню для пацієнтів із COVID-19. Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив нардеп від фракції "Слуга народу" Денис Маслов.

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Як відомо, на території України є два підприємства, які виробляли кисень для медичних потреб, проте заводи закрилися на планове технічне обслуговування.

Денис Маслов підкреслив, що ситуація із закриттям підприємств під час нового спалаху COVID-19 має бути ретельно розслідувана.

"Я сам із Дніпра, і ці два підприємства перебувають у Дніпрі. Я знаю, що одне з цих підприємств, я свідомо його не називаю, воно всі запаси, які були, підготувало та надало для того, щоб була можливість поставити. Також держава домовилася про постачання кисню з Польщі та Румунії", — продовжив нардеп від "Слуги народу" в ефірі телеканалу.

Парламентарій також виступив за дослідження ситуації з дефіцитом кисню для заражених COVID-19 пацієнтів на Одещині та Миколаївщині, яка виникла минулого тижня. Денис Маслов не виключив, що брак палива міг бути викликаний логістичними недоробками, оскільки постачання кисню мали забезпечувати й місцеві адміністрації.

"Можливо, там були логістичні недоробки, такі серйозні недоробки, і це мали б забезпечувати місцеві державні адміністрації, у тому числі. Саме транспортування кисню в потрібний час та в потрібних кількостях", — підсумував Денис Маслов.

Раніше Фокус повідомляв, що в Чернігівській області лікарні скаржилися на нестачу кисню для пацієнтів із COVID-19. Дефіцит палива був спричинений припиненням постачання в необхідних обсягах із боку українських підприємств.

На дефіцит кисню в лікарнях реагував голова МОЗ Віктор Ляшко. За словами міністра охорони здоров'я,Україна почала закуповувати кисень у Польщі, і паливо привезти з іншої країни виявилося швидше, ніж із деяких регіонів України.

Володимир Зеленський наприкінці жовтня запевняв, що українські лікарні забезпечені киснем. Глава держави вимагав від керівників ОДА звітувати про ситуацію з киснем в українських регіонах і повідомити, яких обсягів кисню не вистачає для пацієнтів із COVID-19.

А 27 жовтня в ефірі "Україна 24" голова комітету з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький заявляв, що дефіцит кисню в українських лікарнях може бути диверсією.