"Пояснюю доньці, що мама вмирає, чую крик", — волонтер про катастрофу з COVID-19 в Одесі

Через велику чергу в стаціонарних відділеннях медики відправляють додому навіть тих хворих, які потребують госпіталізації в реанімацію.

У всіх лікарнях Одеси залишилося трохи більше 20 ліжко-місць для заражених COVID-19 пацієнті, і медики приймають пацієнтів лише з середнім за тяжкістю перебігом хвороби. Про це у своєму Facebook розповіла волонтерка Катерина Ножевнікова.

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За її словами, у місті також катастрофічна ситуація з реанімаційними місцями, через велику чергу в стаціонарних відділеннях багатьох хворих відправляють додому.

Катерина Ножевнікова навела приклад однієї хворої, чиї родичі за $10 тисяч орендували гелікоптер для транспортування зараженої COVID-19 жінки в інше місто, однак і там не знайшлося для неї ліжко-місця.

"Ковід зніс усю систему. Паралельно з цим із ранку, шукаю місце для бабусі, яку донька тягне вже три тижні. Вона продала вже все. Борги 50 тисяч. На останньому виклику в неї спілкуюся з лікарем швидкої — пацієнтка термінальна. Зробити нічого не можна. Сатурація 30. Вибачте. Пояснюю доньці, що мама вмирає. Чую крик".

До Ножевнікової 31 жовтня також звернулися люди, які попросили відшукати в лікарнях пацієнта з COVID-19, госпіталізованого ще 15 числа. Волонтерка через свої зв'язки відшукала пацієнта, і з'ясувалося, що він помер ще 20 жовтня.

"Як таке може бути? Моя голова відмовляється це все приймати… Записи в телефоні гірші за будь-який фільм жахів. А у Фейсбуці битви, і всіх кличуть на мітинг 3.11 по всіх містах проти вакцинації. Я пропустила, мабуть, момент, де наше суспільство звернула кудись не туди..." — підсумувала Катерина Ножевнікова у своєму Facebook.

[ + – ] В Одесі катастрофічна ситуація з ліжко-місцями для заражених COVID-19 пацієнтів

Раніше нардеп від "Слуги народу" Денис Маслов повідомляв, що українські лікарні опинилися на межі колапсу через дефіцит кисню для COVID-пацієнтів. За словами депутата, в Україні працюють два підприємства, які виробляють кисень для медичних потреб, проте під час нового спалаху COVID-19 заводи закрилися на "планове технічне обслуговування".

Також Фокус повідомляв про мітинг у Києві проти вакцинації, який триває 3 листопада. Під час акції протесту антивакцинатори заблокували урядовий квартал і зажадали від влади скасування жорстких карантинних обмежень.