"Заплатіть за кисень": волонтерка попередила про схему обману COVID-пацієнтів

Деяким хворим дорікають за тривале використання концентраторів і пацієнтам навіть відправляють номер банківської картки із сумою, яку потрібно перерахувати.

В Україні активізувалися шахраї, які намагаються вибити гроші із заражених на COVID-19 пацієнтів за кисень. Про це повідомила директорка благодійного фонду "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

За словами волонтерки, вже трьом її підопічним зателефонували з вимогою терміново повернути кисень у фонд через "довге користування".

Катерина Ножевнікова зазначила, що вирахувати аферистів поки не вдалося, оскільки один із них на контакт не йде, а двоє інших дзвонили із закритих номерів.

Ба більше, як попереджає волонтерка, ще двом підопічним фонду "Корпорація монстрів" зателефонували та вимагали "заплатити 5000 за кисень".

"І навіть картку скинули. Тиждень тому зателефонували від мого імені нашій дарительці та попросили від мого імені 15 тисяч на терміновий збір. Звідки вони беруть телефони (база наша закрита), чи відстежують, коли на таксі відправляємо чи знову ж таки це добрі сусіди пацієнтів — намагаємося розібратися", — наголосила голова фонду.

Катерина Ножевнікова нагадала, що кисень COVID-пацієнтам надається безкоштовно, і ніхто не може вимагати грошей у хворих, і такий пункт прописаний у договорі, який підписує кожен підопічний благодійного фонду.

"Всі збори проводять виключно в мережі та на рахунки фонду. Я ніколи не посилаю когось просити гроші від свого імені. Дані тих, хто телефонує з картою, передам завтра до привату (ПриватБанк — ред.) і до правоохоронних органів. Усім пацієнтам зробимо розсилку", — підсумувала волонтерка у своєму Facebook.

[ + – ] Схема обману COVID-пацієнтів в Україні

Раніше волонтерка Катерина Ножевнікова попереджала про катастрофічну ситуацію з COVID-19 в Одесі. За її словами, у регіоні через брак ліжко-місць медики відправляють додому навіть тих хворих, які потребують госпіталізації в реанімацію.

Також Фокус розповідав про головну "особливість" Дельта штаму коронавірусу. Пацієнти, стан яких протягом кількох днів покращується, ризикують знову потрапити до реанімації. Найчастіше з "Дельта" штамом COVID-19 до лікарень госпіталізують невакцинованих людей старшого віку з низькою сатурацією.