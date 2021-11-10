Статистика коронавируса на 10 ноября: 23283 новых случаев COVID-19, 5696 госпитализаций

COVID-19 забрал жизни еще 816 человек. Лидерами по заболеваемости стали Днепропетровская область и Киев.

За минувшие сутки в Украине выявили 23 283 новых случая COVID-19. Об этом в среду, 10 ноября, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения в Facebook.

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С коронавирусной болезнью или подозрением на нее госпитализировали 5 696 человек, 816 пациентов с этим диагнозом скончались.

В Украине за минувшие сутки:

заболело — 23 283 человека;

выздоровело — 16 277 человек;

летальные случаи — 816;

госпитализировано — 5 696 человек.

Статистика госпитализаций за последнюю неделю:

3 ноября — 5 472;

4 ноября — 5 497;

5 ноября — 5 057;

6 ноября — 5 652;

7 ноября — 3 532;

8 ноября — 2 967.

9 ноября — 5 696;

91,1% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе — не вакцинированы и не получали ни одной дозы препарата.

В течение минувших суток медицинские работники сделали 146 589 тестов на коронавирусную инфекцию:

методом ПЦР — 69 627;

методом ИФА — 19 681;

экспресс-тесты на антиген — 57 281.

Лидерами по новым случаям COVID-19 за сутки, стали:

Днепропетровская область — 1 792 случая;

Киев — 1 740 случаев;

Харьковская область — 1 719 случаев;

Полтавская область — 1 591 случай;

Одесская область — 1 572 случая;

С начала пандемии COVID-19 в Украине:

заболело — 3 130 772 человека;

выздоровело — 2 553 842 человека;

летальные случаи — 74 206;

сделано ПЦР-тестов — 14 999 766.

По данным Минздрава, за минувшие сутки в Украине вакцинировали 267 401 человека. Первую дозу препарата от COVID-19 получили 150 663 пациента, прошли полный курс вакцинации — 116 738. С начала кампании иммунизации одну дозу получили 11 697 384 человека, а две — 8 154 792. Всего сделано 19 852 176 прививок.

Напомним, позавчера количество регионов с наивысшим уровнем карантинных ограничений увеличилось до 17 — в "красную" зону перешла Волынская область. Уже известно, что 18-м регионом, ушедшим на локдаун, станет Черкасская область — это произойдет в грядущую пятницу, 12 ноября.

Ранее Фокус писал, что в понедельник, 8 ноября, от коронавируса умерло рекордное число украинцев.