Статистика коронавируса на 10 ноября: 23283 новых случаев COVID-19, 5696 госпитализаций
COVID-19 забрал жизни еще 816 человек. Лидерами по заболеваемости стали Днепропетровская область и Киев.
За минувшие сутки в Украине выявили 23 283 новых случая COVID-19. Об этом в среду, 10 ноября, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения в Facebook.
С коронавирусной болезнью или подозрением на нее госпитализировали 5 696 человек, 816 пациентов с этим диагнозом скончались.
В Украине за минувшие сутки:
- заболело — 23 283 человека;
- выздоровело — 16 277 человек;
- летальные случаи — 816;
- госпитализировано — 5 696 человек.
Статистика госпитализаций за последнюю неделю:
- 3 ноября — 5 472;
- 4 ноября — 5 497;
- 5 ноября — 5 057;
- 6 ноября — 5 652;
- 7 ноября — 3 532;
- 8 ноября — 2 967.
- 9 ноября — 5 696;
91,1% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе — не вакцинированы и не получали ни одной дозы препарата.
В течение минувших суток медицинские работники сделали 146 589 тестов на коронавирусную инфекцию:
- методом ПЦР — 69 627;
- методом ИФА — 19 681;
- экспресс-тесты на антиген — 57 281.
Лидерами по новым случаям COVID-19 за сутки, стали:
- Днепропетровская область — 1 792 случая;
- Киев — 1 740 случаев;
- Харьковская область — 1 719 случаев;
- Полтавская область — 1 591 случай;
- Одесская область — 1 572 случая;
С начала пандемии COVID-19 в Украине:
- заболело — 3 130 772 человека;
- выздоровело — 2 553 842 человека;
- летальные случаи — 74 206;
- сделано ПЦР-тестов — 14 999 766.
По данным Минздрава, за минувшие сутки в Украине вакцинировали 267 401 человека. Первую дозу препарата от COVID-19 получили 150 663 пациента, прошли полный курс вакцинации — 116 738. С начала кампании иммунизации одну дозу получили 11 697 384 человека, а две — 8 154 792. Всего сделано 19 852 176 прививок.
Напомним, позавчера количество регионов с наивысшим уровнем карантинных ограничений увеличилось до 17 — в "красную" зону перешла Волынская область. Уже известно, что 18-м регионом, ушедшим на локдаун, станет Черкасская область — это произойдет в грядущую пятницу, 12 ноября.
Ранее Фокус писал, что в понедельник, 8 ноября, от коронавируса умерло рекордное число украинцев.