Статистика коронавируса на 9 ноября. 833 умерших — новый рекорд смертности
В больницы с COVID-19 попали почти 3 тысячи человек. Подавляющее большинство из них не вакцинированы.
За минувшие сутки в Украине подтвердилось 18 988 новых случаев коронавирусной болезни. Об этом во вторник, 9 ноября, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Украины в своем Facebook.
С COVID-19 или подозрением на него госпитализировали еще 2 967 человек, от коронавирусной болезни скончались 833 пациента — это рекордный показатель за все время пандемии.
В Украине за минувшие сутки:
- заболело — 18 988 человек;
- выздоровело — 16 609 человек;
- летальные случаи — 833;
- госпитализировано — 2 967 человек.
Статистика госпитализаций за последнюю неделю:
- 2 ноября — 5 935;
- 3 ноября — 5 472;
- 4 ноября — 5 497;
- 5 ноября — 5 057;
- 6 ноября — 5 652;
- 7 ноября — 3 532;
- 8 ноября — 2 967.
91,1% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе — не вакцинированы и не получали ни одной дозы препарата.
В течение минувших суток медицинские работники сделали 127 461 тест на коронавирусную инфекцию:
- методом ПЦР — 53 555;
- методом ИФА — 14 861;
- экспресс-тесты на антиген — 59 045.
Лидерами по новым случаям COVID-19 за сутки, стали:
- Днепропетровская область — 2 042 случая;
- Одесская область — 1 516 случаев;
- Львовская область — 1 352 случая;
- Харьковская область — 1 314 случаев;
- Киев — 1 204 случая;
С начала пандемии COVID-19 в Украине:
- заболело — 3 107 489 человек;
- выздоровело — 2 537 565 человек;
- летальные случаи — 73 390;
- сделано ПЦР-тестов — 14 930 139.
Помимо этого, как сообщает пресс-служба Минздрава, за минувшие сутки в Украине вакцинировали 240 440 человек. Первую дозу препарата от COVID-19 получили 140 439 пациента, прошли полный курс иммунизации — 100 001.
С начала кампании вакцинации одну дозу получили 11 546 721 человека, а две — 8 038 054. Всего сделано 19 584 775 прививок.
Напомним, в понедельник, 9 ноября, количество украинских регионов с самым высоким уровнем карантинных ограничений увеличилось до 17 — в "красную" зону перешла Волынская область.
Также Фокус писал о том, что Украина попала в тройку стран мира с самой высокой суточной смертностью от коронавируса. Прошлый рекордный показатель летальных случаев в стране был зафиксирован 5 ноября — тогда от коронавируса скончались 793 человека.