Статистика коронавируса на 9 ноября. 833 умерших — новый рекорд смертности

В больницы с COVID-19 попали почти 3 тысячи человек. Подавляющее большинство из них не вакцинированы.

За минувшие сутки в Украине подтвердилось 18 988 новых случаев коронавирусной болезни. Об этом во вторник, 9 ноября, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Украины в своем Facebook.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Украина" в Facebook Подписаться

С COVID-19 или подозрением на него госпитализировали еще 2 967 человек, от коронавирусной болезни скончались 833 пациента — это рекордный показатель за все время пандемии.

В Украине за минувшие сутки:

заболело — 18 988 человек;

выздоровело — 16 609 человек;

летальные случаи — 833;

госпитализировано — 2 967 человек.

Статистика госпитализаций за последнюю неделю:

2 ноября — 5 935;

3 ноября — 5 472;

4 ноября — 5 497;

5 ноября — 5 057;

6 ноября — 5 652;

7 ноября — 3 532;

8 ноября — 2 967.

91,1% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе — не вакцинированы и не получали ни одной дозы препарата.

В течение минувших суток медицинские работники сделали 127 461 тест на коронавирусную инфекцию:

методом ПЦР — 53 555;

методом ИФА — 14 861;

экспресс-тесты на антиген — 59 045.

Лидерами по новым случаям COVID-19 за сутки, стали:

Днепропетровская область — 2 042 случая;

Одесская область — 1 516 случаев;

Львовская область — 1 352 случая;

Харьковская область — 1 314 случаев;

Киев — 1 204 случая;

С начала пандемии COVID-19 в Украине:

заболело — 3 107 489 человек;

выздоровело — 2 537 565 человек;

летальные случаи — 73 390;

сделано ПЦР-тестов — 14 930 139.

Помимо этого, как сообщает пресс-служба Минздрава, за минувшие сутки в Украине вакцинировали 240 440 человек. Первую дозу препарата от COVID-19 получили 140 439 пациента, прошли полный курс иммунизации — 100 001.

С начала кампании вакцинации одну дозу получили 11 546 721 человека, а две — 8 038 054. Всего сделано 19 584 775 прививок.

Напомним, в понедельник, 9 ноября, количество украинских регионов с самым высоким уровнем карантинных ограничений увеличилось до 17 — в "красную" зону перешла Волынская область.

Также Фокус писал о том, что Украина попала в тройку стран мира с самой высокой суточной смертностью от коронавируса. Прошлый рекордный показатель летальных случаев в стране был зафиксирован 5 ноября — тогда от коронавируса скончались 793 человека.