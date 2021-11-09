Статистика коронавірусу на 9 листопада. 833 померлі — новий рекорд смертності
До лікарень з COVID-19 потрапили майже 3 тисячі людей. Переважна більшість з них не вакцинована.
Минулої доби в Україні підтвердилося 18 988 нових випадків коронавірусної хвороби. Про це у вівторок, 9 листопада, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України у своєму Facebook.
З COVID-19 або підозрою на нього госпіталізували ще 2967 осіб, від коронавірусної хвороби померли 833 пацієнти — це рекордний показник за весь час пандемії.
В Україні за минулу добу:
- захворіло — 18 988 осіб;
- одужало — 16 609 осіб;
- летальні випадки — 833;
- госпіталізовано – 2 967 осіб.
Статистика госпіталізацій за останній тиждень:
- 2 листопада — 5935;
- 3 листопада — 5472;
- 4 листопада — 5497;
- 5 листопада — 5057;
- 6 листопада — 5652;
- 7 листопада — 3532;
- 8 листопада — 2967.
91,1% госпіталізованих з COVID-19 минулого тижня — не вакциновані та не отримали жодної дози препарату.
Протягом минулої доби медичні працівники зробили 127 461 тест на коронавірусну інфекцію:
- методом ПЛР — 53 555;
- методом ІФА — 14 861;
- експрес-тести на антиген — 59 045.
Лідерами з нових випадків COVID-19 за добу стали:
- Дніпропетровська область — 2 042 випадки;
- Одеська область — 1 516 випадків;
- Львівська область – 1 352 випадки;
- Харківська область – 1 314 випадків;
- Київ — 1 204 випадки;
З початку пандемії COVID-19 в Україні:
- захворіло — 3 107 489 осіб;
- одужало — 2 537 565 осіб;
- летальні випадки — 73 390;
- зроблено ПЛР-тестів — 14 930 139.
Крім цього, як повідомляє пресслужба МОЗ, за минулу добу в Україні вакцинували 240 440 осіб. Першу дозу препарату від COVID-19 отримали 140 439 пацієнтів, пройшли повний курс імунізації — 100 001.
З початку кампанії вакцинації одну дозу отримали 11 546 721 особа, а дві — 8 038 054. Усього зроблено 19 584 775 щеплень.
Нагадаємо, у понеділок, 9 листопада, кількість українських регіонів з найвищим рівнем карантинних обмежень збільшилася до 17 — у "червону" зону перейшла Волинська область.
Також Фокус писав про те, що Україна потрапила до трійки країн світу з найвищою добовою смертністю від коронавірусу. Минулий рекордний показник летальних випадків у країні був зафіксований 5 листопада — тоді від коронавірусу померли 793 людини.