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Статистика коронавірусу на 9 листопада. 833 померлі — новий рекорд смертності

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Коронавірус, смертність, статистика, пандемія
Фото: zn.ua | Від коронавірусу за добу померла рекордна кількість українців

До лікарень з COVID-19 потрапили майже 3 тисячі людей. Переважна більшість з них не вакцинована.

Минулої доби в Україні підтвердилося 18 988 нових випадків коронавірусної хвороби. Про це у вівторок, 9 листопада, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України у своєму Facebook.

З COVID-19 або підозрою на нього госпіталізували ще 2967 осіб, від коронавірусної хвороби померли 833 пацієнтице рекордний показник за весь час пандемії.

В Україні за минулу добу:

  • захворіло — 18 988 осіб;
  • одужало — 16 609 осіб;
  • летальні випадки — 833;
  • госпіталізовано – 2 967 осіб.

Статистика госпіталізацій за останній тиждень:

  • 2 листопада — 5935;
  • 3 листопада — 5472;
  • 4 листопада — 5497;
  • 5 листопада — 5057;
  • 6 листопада — 5652;
  • 7 листопада — 3532;
  • 8 листопада — 2967.

91,1% госпіталізованих з COVID-19 минулого тижня — не вакциновані та не отримали жодної дози препарату.

Протягом минулої доби медичні працівники зробили 127 461 тест на коронавірусну інфекцію:

  • методом ПЛР — 53 555;
  • методом ІФА — 14 861;
  • експрес-тести на антиген — 59 045.

Лідерами з нових випадків COVID-19 за добу стали:

  • Дніпропетровська область — 2 042 випадки;
  • Одеська область — 1 516 випадків;
  • Львівська область – 1 352 випадки;
  • Харківська область – 1 314 випадків;
  • Київ — 1 204 випадки;

З початку пандемії COVID-19 в Україні:

  • захворіло — 3 107 489 осіб;
  • одужало — 2 537 565 осіб;
  • летальні випадки — 73 390;
  • зроблено ПЛР-тестів — 14 930 139.

Крім цього, як повідомляє пресслужба МОЗ, за минулу добу в Україні вакцинували 240 440 осіб. Першу дозу препарату від COVID-19 отримали 140 439 пацієнтів, пройшли повний курс імунізації — 100 001.

З початку кампанії вакцинації одну дозу отримали 11 546 721 особа, а дві — 8 038 054. Усього зроблено 19 584 775 щеплень.

Нагадаємо, у понеділок, 9 листопада, кількість українських регіонів з найвищим рівнем карантинних обмежень збільшилася до 17 — у "червону" зону перейшла Волинська область.

Також Фокус писав про те, що Україна потрапила до трійки країн світу з найвищою добовою смертністю від коронавірусу. Минулий рекордний показник летальних випадків у країні був зафіксований 5 листопада — тоді від коронавірусу померли 793 людини.