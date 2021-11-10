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Статистика коронавірусу на 10 листопада. 23 283 нові випадки COVID-19, 5696 госпіталізацій

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Фото: РБК-Украина | Число нових випадків коронавірусу в Україні перевищило 23 тисячі

COVID-19 забрав життя ще 816 людей. Лідерами з захворюваності стали Дніпропетровська область і Київ.

Минулої доби в Україні виявили 23 283 нові випадки COVID-19. Про це в середу, 10 листопада, повідомляє пресслужба міністерства охорони здоров'я у Facebook.

Із коронавірусною хворобою або підозрою на неї госпіталізували 5696 осіб, 816 пацієнтів із цим діагнозом померли.

В Україні за минулу добу:

  • захворіло — 23 283 особи;
  • видужало — 16 277 осіб;
  • летальні випадки — 816;
  • госпіталізовано – 5 696 осіб.

Статистика госпіталізацій за останній тиждень:

  • 3 листопада — 5472;
  • 4 листопада — 5497;
  • 5 листопада — 5057;
  • 6 листопада — 5652;
  • 7 листопада — 3532;
  • 8 листопада — 2967.
  • 9 листопада — 5696;

91,1% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня — не вакциновані та не отримували жодної дози препарату.

Протягом минулої доби медичні працівники зробили 146 589 тестів на коронавірусну інфекцію:

  • методом ПЛР — 69 627;
  • методом ІФА — 19 681;
  • експрес-тести на антиген — 57 281.

Лідерами з нових випадків COVID-19 за добу стали:

  • Дніпропетровська область — 1792 випадки;
  • Київ — 1740 випадків;
  • Харківська область – 1719 випадків;
  • Полтавська область — 1591 випадок;
  • Одеська область — 1572 випадки;

Із початку пандемії COVID-19 в Україні:

  • захворіло — 3 130 772 особи;
  • одужало — 2 553 842 особи;
  • летальні випадки — 74 206;
  • зроблено ПЛР-тестів — 14 999 766.

За даними МОЗ, за минулу добу в Україні вакцинували 267 401 особу. Першу дозу препарату від COVID-19 отримали 150 663 пацієнти, пройшли повний курс вакцинації — 116 738. Із початку кампанії імунізації одну дозу отримали 11 697 384 особи, а дві — 8 154 792. Усього зроблено 19 852 176.

Нагадаємо, вчора кількість регіонів із найвищим рівнем карантинних обмежень збільшилася до 17 — у "червону" зону перейшла Волинська область. Уже відомо, що 18-м регіоном, який пішов на локдаун, стане Черкаська область — це відбудеться в п'ятницю, 12 листопада.

Раніше Фокус писав, що в понеділок, 8 листопада, від коронавірусу померла рекордна кількість українців.