Статистика коронавірусу на 10 листопада. 23 283 нові випадки COVID-19, 5696 госпіталізацій
COVID-19 забрав життя ще 816 людей. Лідерами з захворюваності стали Дніпропетровська область і Київ.
Минулої доби в Україні виявили 23 283 нові випадки COVID-19. Про це в середу, 10 листопада, повідомляє пресслужба міністерства охорони здоров'я у Facebook.
Із коронавірусною хворобою або підозрою на неї госпіталізували 5696 осіб, 816 пацієнтів із цим діагнозом померли.
В Україні за минулу добу:
- захворіло — 23 283 особи;
- видужало — 16 277 осіб;
- летальні випадки — 816;
- госпіталізовано – 5 696 осіб.
Статистика госпіталізацій за останній тиждень:
- 3 листопада — 5472;
- 4 листопада — 5497;
- 5 листопада — 5057;
- 6 листопада — 5652;
- 7 листопада — 3532;
- 8 листопада — 2967.
- 9 листопада — 5696;
91,1% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня — не вакциновані та не отримували жодної дози препарату.
Протягом минулої доби медичні працівники зробили 146 589 тестів на коронавірусну інфекцію:
- методом ПЛР — 69 627;
- методом ІФА — 19 681;
- експрес-тести на антиген — 57 281.
Лідерами з нових випадків COVID-19 за добу стали:
- Дніпропетровська область — 1792 випадки;
- Київ — 1740 випадків;
- Харківська область – 1719 випадків;
- Полтавська область — 1591 випадок;
- Одеська область — 1572 випадки;
Із початку пандемії COVID-19 в Україні:
- захворіло — 3 130 772 особи;
- одужало — 2 553 842 особи;
- летальні випадки — 74 206;
- зроблено ПЛР-тестів — 14 999 766.
За даними МОЗ, за минулу добу в Україні вакцинували 267 401 особу. Першу дозу препарату від COVID-19 отримали 150 663 пацієнти, пройшли повний курс вакцинації — 116 738. Із початку кампанії імунізації одну дозу отримали 11 697 384 особи, а дві — 8 154 792. Усього зроблено 19 852 176.
Нагадаємо, вчора кількість регіонів із найвищим рівнем карантинних обмежень збільшилася до 17 — у "червону" зону перейшла Волинська область. Уже відомо, що 18-м регіоном, який пішов на локдаун, стане Черкаська область — це відбудеться в п'ятницю, 12 листопада.
Раніше Фокус писав, що в понеділок, 8 листопада, від коронавірусу померла рекордна кількість українців.