Із пляжу на Мальдівах — до лав ЗСУ. Чи призвуть до армії нардепа Арістова

"Слуга народу" Юрій Арістов, який заявив про бажання скласти депутатські повноваження, потрапляє під загальну мобілізацію. Але є нюанси — екснардеп легко може перетворитися на аспіранта або заброньованого співробітника важливого держпідприємства, розповіли Фокусу юристи.

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Народний депутат України, 48-річний Юрій Арістов, який подав до Верховної Ради заяву про складання депутатських повноважень, може поповнити лави ЗСУ. В Україні загальну мобілізацію не скасовували, розповів Фокусу адвокат і правозахисник Ростислав Кравець.

"Потрібно розуміти, що служба в армії — це пошана, а не покарання. Депутатський мандат дає йому право на відстрочку від призову. Є й інші підстави — троє дітей, батьки-інваліди та інше. Якщо у нього немає підстав для відстрочки і військкомат вважатиме, що він необхідний ЗСУ, його можуть мобілізувати", — заявив юрист.

Для цього Арістов має здати депутатський мандат. Після початку великої війни з Росією нардеп від "Слуги народу" Галина Третьякова внесла зміни до закону про мобілізацію, який дав депутатам право на відстрочку від служби. До ухвалення змін такого права у нардепів не було, нагадав Кравець.

На думку адвоката юридичної компанії RIYAKO & PARTNERS Миколи Максимова, після позбавлення мандата Арістов як колишній нардеп стане аспірантом або заброньованим співробітником на важливому підприємстві.

"Якщо відстрочки немає, звичайно, йому можна вручати повістку і призивати. Із нардепів дві або три людини пішли [воювати] добровольцями. Я не чув, щоб у нас у примусовому порядку призивали до лав ЗСУ чинних нардепів і навіть позбавлених мандата", — сказав він у бесіді з Фокусом.

Арістов обіймає посаду заступника голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони. Його помітили в 5-ти зірковому готелі Waldorf Astoria Maldives на приватному острові Ітафуші на Мальдівах.

Провести ніч у цьому мальдівському готелі на двох коштує від 100 тисяч гривень за віллу на пляжі з басейном і двоспальним ліжком і до 323 тисяч гривень за віллу з двома спальнями і басейном.

Готель пропонує позицію дорожче мільйона гривень за ніч — із трьома спальними кімнатами, басейнами та доступом до пляжу. У якій саме віллі відпочивав український нардеп, невідомо, писали розслідувачі.

Скільки нардепів втратили мандат під час великої війни з Росією?

За час повномасштабної війни в Україні без мандатів залишилися понад двадцять депутатів. Переважно це представники забороненої в Україні партії "Опозиційна платформа — За життя" (10 осіб).

Шість нардепів здали мандати через призначення на нові державні посади. Серед них:

"слуга народу" Микола Сольський. Його призначили 24 березня 2022 року міністром аграрної політики та продовольства,

"слуга народу" Ольга Совгиря. Призначена 27 червня 2022 року суддею Конституційного суду України,

"слуга народу" Андрій Костін. Став генпрокурором 27 червня 2022 року,

самовисуванець із групи "За майбутнє" Дмитро Лубінець. Позбувся мандата через призначення на посаду омбудсмена,

Рустем Умеров із "Голосу" — призначений головою Фонду держмайна,

Михайла Забродського з "Європейської солідарності" призначено на "високий пост у керівництві ЗСУ" 20 березня 2023 року.

Представники проросійської ОПЗЖ Вадим Рабінович, Тарас Козак, Ренат Кузьмін і Віктор Медведчук, а також позафракційні Андрій Деркач та Ігор Васильківський втратили мандат через припинення громадянства України.

Верховна Рада позбавила мандата за особистим проханням нардепів від забороненої ОПЗЖ Іллю Ківу, Юлію Льовочкіну, Ігоря Абрамовича, Наталію Королевську, Юрія Солода та Олега Волошина. Крім них, мандат склали позафракційні Вадим Новинський, Андрій Аксьонов і Дмитро Шенцев.

Колаборанта Олексія Ковальова позбавили мандата посмертно — 29 серпня минулого року він загинув у себе вдома на окупованій території Херсонської області через вогнепальне поранення. А 23 лютого поточного року мандата позбавили нардепа від "Слуги народу" Олександра Трухіна. Улітку 2021 року він став учасником скандальної ДТП.

Нагадаємо, що голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія 25 липня обіцяв призупинити членство Арістова в депутатському об'єднанні.

Фокус раніше писав, що "слуга народу" Людмила Марченко та її помічниця отримали підозру від НАБУ і САП. Фігуранток справи звинувачують в отриманні 5 тисяч доларів за оформлення незаконного перетину українського кордону.