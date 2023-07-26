С пляжа на Мальдивах - в ряды ВСУ. Призовут ли в армию нардепа Аристова

Заявивший о желании сложить депутатские полномочия "слуга народа" Юрий Аристов попадает под всеобщую мобилизацию. Но есть нюансы — экс-нардеп легко может превратиться в аспиранта или забронированного сотрудника важного госпредприятия, рассказали Фокусу юристы.

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Народный депутат Украины, 48-летний Юрий Аристов, подавший в Верховную Раду заявление о сложении депутатских полномочий, может пополнить ряды ВСУ. В Украине всеобщую мобилизацию не отменяли, рассказал Фокусу адвокат и правозащитник Ростислав Кравец.

"Нужно понимать, что служба в армии — это почет, а не наказание. Депутатский мандат дает ему право на отсрочку от призыва. Есть и другие основания — трое детей, родители-инвалиды и прочее. Если у него нет оснований для отсрочки и военкомат посчитает, что он необходим ВСУ, его могут мобилизовать", — заявил юрист.

Для этого Аристов должен сдать депутатский мандат. После начала большой войны с Россией нардеп от "Слуги народа" Галина Третьякова внесла изменения в закон о мобилизации, который дал депутатам право на отсрочку от службы. До принятия изменений такого права у нардепов не было, напомнил Кравец.

По мнению адвоката юридической компании RIYAKO & PARTNERS Николая Максимова, после лишения мандата Аристов как бывший нардеп станет аспирантом или забронированным сотрудником на важном предприятии.

"Если отсрочки нет, конечно, ему можно вручать повестку и призывать. Из нардепов два или три человека пошли [воевать] добровольцами. Я не слышал, чтобы у нас в принудительном порядке призывали в ряды ВСУ действующих нардепов и даже лишенных мандата", — сказал он в беседе с Фокусом.

Аристов занимает должность заместителя главы Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны. Его заметили в 5-ти звездочном отеле Waldorf Astoria Maldives на частном острове Итафуши на Мальдивах.

Провести ночь в этом мальдивском отеле на двоих стоит от 100 тысяч гривен за виллу на пляже с бассейном и двуспальной кроватью и до 323 тысяч гривен за виллу с двумя спальнями и бассейном.

Отель предлагает позицию дороже миллиона гривен за ночь — с тремя спальными комнатами, бассейнами и доступом к пляжу. В какой именно вилле отдыхал украинский нардеп, неизвестно, писали расследователи.

Сколько нардепов потеряли мандат во время большой войны с Россией?

За время полномасштабной войны в Украине без мандатов остались более двадцати депутатов. В основном это представители запрещенной в Украине партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (10 человек).

Шесть нардепов сдали мандаты из-за назначения на новые государственные должности. Среди них:

"слуга народа" Николай Сольский. Его назначили 24 марта 2022 года министром аграрной политики и продовольствия,

"слуга народа" Ольга Совгиря. Назначена 27 июня 2022 года судьей Конституционного суда Украины,

"слуга народа" Андрей Костин. Стал генпрокурором 27 июня 2022 года,

самовыдвиженец из группы "За майбутнє" Дмитрий Лубинец. Лишился мандата из-за назначения на должность омбудсмена,

Рустем Умеров из "Голоса" — назначен главой Фонда госимущества,

Михаил Забродский из "Европейской солидарности" назначен на "высокий пост в руководстве ВСУ" 20 марта 2023 года.

Представители пророссийской ОПЗЖ Вадим Рабинович, Тарас Козак, Ренат Кузьмин и Виктор Медведчук, а также внефракционные Андрей Деркач и Игорь Васильковский потеряли мандат из-за прекращения гражданства Украины.

Верховная Рада лишила мандата по личной просьбе нардепов от запрещенной ОПЗЖ Илью Киву, Юлию Левочкину, Игоря Абрамовича, Наталью Королевскую, Юрия Солода и Олега Волошина. Кроме них, мандат сложили внефракционные Вадим Новинский, Андрей Аксенов и Дмитрий Шенцев.

Коллаборанта Алексея Ковалева лишили мандата посмертно — 29 августа прошлого года он погиб у себя дома на оккупированной территории Херсонской области из-за огнестрельного ранения. А 23 февраля текущего года мандата лишили нардепа от "Слуги народа" Александра Трухина. Летом 2021 года он стал участником скандального ДТП.

Напомним, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия 25 июля обещал приостановить членство Аристова в депутатском объединении.

Фокус ранее писал, что "слуга народа" Людмила Марченко и ее помощница получили подозрение от НАБУ и САП. Фигуранток дела обвиняют в получении 5 тысяч долларов за оформление незаконного пересечения украинской границы.