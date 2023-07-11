Пыталась выбросить взятку за забор: НАБУ сообщило о подозрении нардепу Марченко (фото, видео)

Нардепа Людмилу Марченко задержали после получения второй части незаконного "транша" — вознаграждения за мошенничество с системой "Шлях". Когда в дверях стояли работники НАБУ, попыталась избавиться от денег: думала, не найдут, если перебросить их через забор.

Related video

Нардеп под партии "Слуга народа" Людмила Марченко и ее помощница получили подозрение от НАБУ и САП. Антикоррупционные органы расследуют дело, к которому, вероятно, причастны обе фигурантки: речь идет о получении 5 тыс. долл. за оформление незаконного пересечения границы. Информация обнародована на официальной странице Facebook НАБУ.

В заметке указано, что получили подозрение две гражданки, имена которых не указаны. Только указано, что речь идет о действующем нардепе и ее помощнице. Впрочем опубликована видеозапись, на которой раскрываются детали дела.

Как выяснилось, следователи зафиксировали переговоры между помощницей нардепа и мужчинами, которые пытались незаконно пересечь границу. Один из мужчин обратился в НАБУ и поэтому фигурирует в записях как заявитель.

Записи делались с 17 марта 2023 года по 5 июля 2023 года. На записях слышно, как помощница объясняет схему сделки. При этом время от времени вспоминает свою начальницу, которая должна "решать вопросы" на разных уровнях.

Фрагмент разговора между помощницей нардепа и клиентом

Также показывают скрины переписки через мессенджер между нардепом и помощницей. В мессенджере направлялись необходимые документы и получались определенные инструкции.

Фрагмент переписки между сообщницами

Детективы вели также и видеонаблюдение. На камеру попал особняк нардепа, в который к ней пришла ее помощница — принесла транш в размере 2800 долл.

Имение нардепа

Также камера записала попытку народной избранницы избавиться от незаконно полученных средств — она бросила их через забор.

Нардеп пытается избавиться от денег

Однако следователи нашли все купюры и сложили их на траве, чтобы посчитать.

Деньги из "транша", который получила нардеп

НАБУ и САП не называют имен фигуранток. По словам журналиста Олег Новикова, речь идет о нардепе Людмиле Марченко и ее помощнице. Также медийщик описывает некоторые детали их сделок.

Женщины, как выяснили следователи, получали деньги за улаживание дел с Тернопольской ОВА и электронной системой "Шлях". Преступная схема начиналась с того, что некоторая благотворительная организация направляла обращение в военную администрацию. В обращении говорилось о том, что определенному гражданину крайне необходимо пересечь границу, поскольку он должен провезти гуманитарный груз. На основании этого письма ОВА предоставляла разрешение на выезд, а информация вносилась в электронную систему "Шлях". После этого желающий выехать за пределы Украины направлялся к границе и показывал якобы законно-оформленные документы. Работники ГПСУ его беспрепятственно пропускали.

Отметим, Людмила Марченко — депутат от партии "Слуга народа", которая избиралась по списку от Тернопольщины. До политической карьеры женщина получила экономическое образование и некоторое время работала в департаменте развития персонала сети супермаркетов "Эпицентр". В Верховной Раде стала членом комитета Регламентного, а также комитета по вопросам этики и работы Рады.

Напоминаем, в конце июня НАБУ разоблачило группу должностных лиц, которые требовали деньги у предпринимателя из Тернополя. На опубликованных аудиозаписях фигурируют чиновники из Тернопольской ОГА.

Среди фигурантов — председатель Тернопольского облсовета Михаил Головко. Мужчину задержали "на горячем" во время получения взятки в размере 1,8 млн грн.