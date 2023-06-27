Чувствовали опасность: НАБУ опубликовало видео с чиновниками из Тернополя, попавшихся на взятке

Предприниматель, у которого вымогали более 2 млн гривен, записывал все разговоры на скрытую камеру. В одной из последних встреч чиновники признались, что "чувствуют какую-то опасность" и хотели, чтобы "схема работала более аккуратно".

Related video

НАБУ опубликовало разговор председателя Тернопольского областного совета и двух заместителей председателя Тернопольской ОГА, которых подозревают в вымогательстве 2,4 млн грн у предпринимателя-волонтера. Видео появилось в сети 26 июня.

Из опубликованных кадров становится известно, что чиновники приняли решение применить "схему" еще в феврале 2023 года. В этот же день к первому заместителю главы обладминистрации пришел предприниматель. Мужчина напомнил, что не получил оплаты за работу на одном из объектов.

Однако предприниматель, как следует из видео, обратился к силовикам за помощью. Все дальнейшие разговоры во время встречи с чиновниками он записывал на скрытую камеру.

После этого он еще несколько раз приходил к чиновникам. Те требовали денег. Но во время последних встреч с предпринимателем признались, что чувствуют какую-то опасность и хотят, чтобы далее "схема" работала более аккуратно.

Что этому предшествовало

В понедельник, 26 июня, стало известно, что сотрудники НАБУ и САП задержали главу Тернопольского облсовета и двух заместителей главы Тернопольской областной военной администрации.

По предварительным данным чиновники требовали почти 1,8 млн грн у владельца предприятия за подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту дорог.

Также за эти средства они обещали погасить долг Тернопольской ОВА перед предпринимателем. В 2022 году строители этой фирмы уже выполняли работу и чиновники ее приняли. Однако денег не заплатили и остались должны предпринимателю.

Сумма неправомерной выгоды составляла 5-10% "отката" за возврат задолженности за выполненные работы. После передачи третьего транша в размере более 600 тыс. грн председателя Тернопольского областного совета и двух заместителей председателя Тернопольской областной военной администрации задержали "на горячем".

В свою очередь адвокат главы Тернопольского облсовета Михаила Головко заявил, что будет добиваться для своего клиента содержания под стражей с альтернативой залога в 13 млн гривен. Юрист уже подал соответствующее ходатайство.

Судебное заседание, на котором Головко должны избрать меру пресечения, назначено на вторую половину дня 27 июня.

Вечером 15 мая в соцсетях и СМИ появилась информация о том, что НАБУ якобы задержало на взятке главу Верховного суда Украины Всеволода Князева.

Позднее детективы из Национального антикоррупционного бюро изъяли дополнительно примерно 500 тысяч долларов в ходе обыска у бывшего председателя Верховного суда Украины Всеволода Князева.