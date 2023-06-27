Відчували небезпеку: НАБУ опублікувало відео з чиновниками з Тернополя, які попалися на хабарі

Підприємець, у якого вимагали понад 2 млн гривень, записував усі розмови на приховану камеру. В одній з останніх зустрічей чиновники зізналися, що "відчувають якусь небезпеку" і хотіли, щоб "схема працювала акуратніше".

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НАБУ опублікувало розмову голови Тернопільської обласної ради та двох заступників голови Тернопільської ОДА, яких підозрюють у вимаганні 2,4 млн грн у підприємця-волонтера. Відео з'явилося в мережі 26 червня.

З опублікованих кадрів стає відомо, що чиновники ухвалили рішення застосувати "схему" ще в лютому 2023 року. Цього ж дня до першого заступника голови обладміністрації прийшов підприємець. Чоловік нагадав, що не отримав оплати за роботу на одному з об'єктів.

Однак підприємець, як випливає з відео, звернувся до силовиків по допомогу. Усі подальші розмови під час зустрічі з чиновниками він записував на приховану камеру.

Після цього він ще кілька разів приходив до чиновників. Ті вимагали грошей. Але під час останніх зустрічей із підприємцем зізналися, що відчувають якусь небезпеку і хочуть, щоб далі "схема" працювала акуратніше.

Що цьому передувало

У понеділок, 26 червня, стало відомо, що співробітники НАБУ і САП затримали голову Тернопільської облради і двох заступників голови Тернопільської обласної військової адміністрації.

За попередніми даними чиновники вимагали майже 1,8 млн грн у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт із будівництва та ремонту доріг.

Також за ці кошти вони обіцяли погасити борг Тернопільської ОВА перед підприємцем. У 2022 році будівельники цієї фірми вже виконували роботу і чиновники її прийняли. Однак грошей не заплатили і залишилися винні підприємцю.

Сума неправомірної вигоди становила 5-10% "відкату" за повернення заборгованості за виконані роботи. Після передачі третього траншу в розмірі понад 600 тис. грн голову Тернопільської обласної ради та двох заступників голови Тернопільської обласної військової адміністрації затримали "на гарячому".

Своєю чергою адвокат голови Тернопільської облради Михайла Головка заявив, що домагатиметься для свого клієнта тримання під вартою з альтернативою застави в 13 млн гривень. Юрист уже подав відповідне клопотання.

Судове засідання, на якому Головку мають обрати запобіжний захід, призначено на другу половину дня 27 червня.

Увечері 15 травня в соцмережах і ЗМІ з'явилася інформація про те, що НАБУ нібито затримало на хабарі голову Верховного суду України Всеволода Князєва.

Пізніше детективи з Національного антикорупційного бюро вилучили додатково приблизно 500 тисяч доларів під час обшуку у колишнього голови Верховного суду України Всеволода Князєва.