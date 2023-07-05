Помогала выезжать за границу через систему "Шлях": НАБУ задержало помощницу нардепа (фото)

По информации экс-нардепа Игоря Мосийчука, речь идет о помощнице нардепа Людмилы Марченко. В офисе народной избранницы проводят обыски.

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НАБУ задержало помощницу действующего народного депутата Верховной Рады при получении взятки за оформление разрешения на выезд военнообязанных за границу по системе "Шлях". Об этом сообщили в ведомстве.

"В настоящее время детективы проводят неотложный обыск у помощника, а также у нардепа в Тернопольской области. Проверяется возможная причастность народной избранницы к совершению преступления" — отмечают в НАБУ.

По данным следствия, группа лиц систематически получала неправомерную выгоду за включение через областные военные администрации в информационную систему "Шлях" сведений, предоставляющих право на пересечение границы.

НАБУ задержало помощницу действующего народного депутата Верховной Рады при получении взятки

По информации экс-нардеп Игорь Мосийчук со ссылкой на источники в правоохранительных органах, речь идет о помощнице народного депутата "Слуги народа" Людмилы Марченко.

"Ее помощница за деньги решала разрешения на выезд военнообязанных за границу через систему "Шлях". Также известно, что задержанная нардепка беременна и должна родить через две недели" — пишет Мосийчук у себя в Telegram.

Что известно про Людмилу Марченко?

Народный депутат от "Слуги народа" Людмила Марченко является членом Комитета по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины. Также политик известна тем, что проводила обучение для внутренне перемещенных лиц в проекте Программа развития ООН "Развитие навыков предпринимательской деятельности среди внутренне перемещенных лиц и местного населения Луганской и Донецкой областей".

До избрания народным депутатом работала в ООО "Эпицентр К" и ООО "Новая линия" ведущим специалистом департамента обучения и развития персонала.

Людмила Марченко замужем. Вместе с супругом занималась ресторанным бизнесом в Тернополе. По данным СМИ, у Марченко был открыт ФЛП, который занимался "ресторанными услугами", но 5 августа 2019 года она его закрыла. Супруги воспитывают сына Ивана.

За время работы в Верховной Раде несколько раз попадала в скандалы. Так, в феврале 2020 года журналисты в Верховной Рады сфотографировали SMS-переписку Марченко. Судя по ее содержанию, можно было предположить, что нардеп продолжает заниматься бизнесом, хотя по закону народный депутат Украины не имеет на это право.

Переписка Людмилы Марченко в Верховной Раде

Также в апреле 2021 года еще одна переписка Людмилы Марченко попала в поле зрения парламентских корреспондентов. Судя по фото, которое опубликовали Тelegram канал "Карточный Офис", нардеп просила тогдашнего председателя ВРУ Дмитрия Разумкова помочь ее знакомому получить должность прокурора Киева.

Ранее Фокус писал о том, что с начала полномасштабной войны через систему "Шлях" из Украины выехали и не вернулись тысячи военнообязанных. Чаще всего мужчины пересекали государственную границу под видом волонтеров или водителей. По информации руководителя временной следственной комиссии Верховной Рады, нардепа Сергея Козыря, с начала полномасштабной войны до апреля 2023 года по системе "Шлях" уехали за границу не вернулись 18 910 человек.

Также Фокус сообщал о том, что глава Тернопольского областного совета Михаил Головко, которого в июне задержали на взятке, вернулся на свое рабочее место. Головко вышел на свободу после внесения залога в размере 805 тысяч гривен и назвал свое задержание "полным маразмом, абсурдом и провокацией".