Выехали по системе "Шлях" и не вернулись: у Украины нет законных оснований штрафовать людей, — нардеп

С начала полномасштабной войны через систему "Шлях" из Украины выехали и не вернулись тысячи военнообязанных. Чаще всего они пересекали государственную границу под видом волонтеров или водителей.

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В начале июня Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) сообщила, что усиливает контроль по установлению законных оснований для пересечения госграницы мужчинами, которые внесены в систему "Шлях". Такое решение было связано с тем, что обнаружились факты злоупотребления системой, в частности, не все уехавшие мужчины вернулись в Украину в установленные сроки.

По сообщению ГПСУ, 1,5% лиц, имеющих лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по международным перевозкам и выезжавших из Украины в январе-феврале этого года, вовремя не вернулись в страну в течение 60 суток — именно этот срок установлен правилами пересечения границы для такой категории лиц. Подобного рода нарушения наблюдаются у перевозчиков почти из всех регионов, но больше всего в Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Ровенской и Львовской областях.

Большинство злоупотреблений отмечаются со стороны ФОПов, поскольку крупные предприятия больше заботятся о своей репутации. В то же время, отдельные предприниматели за денежное вознаграждение в размере $3-7 тыс. предлагают свои услуги по внесению данных о лицах в систему "Шлях".

"Более 4300 людям с начала года было отказано в выезде за пределы Украины, которые следовали как водители субъектов хозяйствования. Также в текущем году пограничное ведомство Украины направило 100 писем-информирований в Укртрансбезопасность по выявленным правонарушениям лицензиатами, которые вносили в систему "Шлях" информацию о водителях, выехавших за пределы Украины и в определенные законодательством сроки, 60 суток, не вернулись в Украину", — говорится в сообщении ГПСУ.

В общей сложности с начала действия системы "Шлях" уже 38 лицензиатам временно прекращен доступ к системе.

Некоторые фирмы за 3-7 тысяч долларов могут внести данные украинца в систему "Шлях" Фото: ГПСУ

"Бросили страну в тяжелое время"

Руководитель временной следственной комиссии Верховной Рады, народный депутат Сергей Козырь рассказал Фокусу, сколько сегодня военнообязанных украинцев выехали с помощью системы "Шлях" и не вернулись.

"Начиная с начала полномасштабной войны и по 25 апреля 2023 года было 192 455 записей о выездах. 18 910 человек не вернулись. Правоохранителям была передана вся информация для установления причин и оснований на выезд. Но это останется на совести каждого, кто бросил свою страну в тяжелое время. Каким-то образом запрещать им вернуться или штрафовать за это — нет законных и политических решений", — говорит Козырь.

Действительно, никакой ответственности за невозвращение в Украину выехавших нет. Но по словам юристов, это еще не означает, что в таком случае украинцев не смогут привлечь к ответственности.

"Привлечь лицо смогут по другим основаниям — если органы досудебного расследования докажут, что есть прямые доказательства совершения правонарушения, а также мотив уклониться. В частности, если человек, получивший повестку в армию, выехал после прохождения военно-врачебной комиссии, его может ожидать ст. 336 Уголовного кодекса Украины "Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации лиц из числа резервистов в особый период", — говорит Фокусу адвокат Игорь Ясько, управляющий партнер ЮК Winner.

По словам адвоката, если человек нарушит сроки пребывания за границей, то ему просто отменят разрешение на выезд за пределы Украины, но это не заставит его вернуться. Более того, если законодатели введут наказание для не вернувшихся военнообязанных (как планировали по законопроекту № 7265, который был снят с рассмотрения), то это точно не поспособствует их возвращению, ведь понести ответственность они смогут как раз после своего возвращения в страну.

"Соответственно, если государство хочет поощрить возвращение временных эмигрантов домой после окончания военного положения, их преследование заставит мужчин и их семьи убрать из размышления слово "временно", и Украина будет терять людей", — считает Ясько.

За незаконное пересечение украинской границы предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы Фото: ГПСУ

Первое предупреждение — лишение лицензии перевозчика

На сегодняшний день, нет ни механизмов, ни законов, способных привлечь к ответственности украинцев, не вернувшихся в страну в обозначенные сроки. Более того, те, кто выезжает по "разумным" схемам (речь о покупке необходимых документов и справок у логистических компаний или волонтерских фондов), делают это законно, объясняет Николай Максимов, адвокат юридической компании RIYAKO & PARTNERS.

"Незаконное пересечение границы — это когда человек под покровом ночи с фонариком тайком переходит границу, например, с Молдовой. В таком случае предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы. А если украинец выезжает под видом волонтера или водителя грузовика, имея при себе необходимые документы, купленные у той или иной компании, то вопросы уже не к нему, а к этой компании, которая организовала его выезд. Тут им могут инкриминировать содействие в уклонении от мобилизации. Но как показывает практика, такие фирмы получают что-то типа "легкого" наказания, их лишают лицензии. При повторном нарушении — может быть уголовная ответственность", — говорит Фокусу Максимов.

Адвокат уверен: человек, который не хочет быть призван на войну, найдет любой способ выехать из Украины. Даже если полностью закрыть выезд из страны, что нереально в условиях конституционного и демократического права, такой человек не пойдет добровольно в военкомат. И если будет призван и окажется на поле боя, то его коэффициент полезного действия будет нулевым, подчеркивает Максимов. Украинские власти это прекрасно понимают, считает он, потому и не принимают решений о наказании выехавших и не вернувшихся в Украину.

Напомним, решение о снятии с воинского учета мужчин призывного возраста принимает территориальный центр комплектации, куда нужно подать заявление и список документов, подтверждающих невозможность проходить службу или участвовать в боевых действиях.