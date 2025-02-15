Украинцы не могут оформить отсрочку и обновить данные через ТЦК: что говорят в Минобороны

Гражданам не удается попасть в военкоматы из-за заполненной электронной очереди, а без записи охрана внутрь не пускает. На горячей линии министерства ответили, что помочь не могут.

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Украинцы не могут попасть в ТЦК из-за проблем с электронной очередью. Об этом 15 февраля сообщили в "Телеграфе".

Мобилизация 2025: что произошло

В январе и феврале посетители некоторых столичных ТЦК столкнулись с проблемой: через "е-Чергу" записаться на визит в военкомат невозможно, потому что нет мест, а без предварительной записи охрана просто не пускает.

Уведомление об отсутствии мест для записи в ТЦК Фото: Телеграф

На входе ТЦК появились объявления о том, что вход возможен только по электронной записи, а такая возможность на ресурсе отсутствует. Под одним из военкоматов так оказались трое граждан с разными запросами: уволенный по семейным обстоятельствам военный и двое военнообязанных — один пришел по вопросам отсрочки, другой имел вопросы, связанные с медицинскими документами.

Объявление, которое появилось на здании одного из ТЦК в Киеве Фото: Телеграф

Все они не смогли записаться онлайн и решили прийти в ТЦК без предварительной записи. Однако охранник мужчин категорически отказался пускать внутрь. После нескольких часов попыток участник боевых действий дозвонился на "горячую линию" Минобороны 1512, но там только с сочувствием сообщили, что помочь не могут.

Мобилизация 2025: что говорят в Минобороны

Заместительница министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко подтвердила, что в случае, если электронная очередь полностью забита, ТЦК имеет право отказать посетителю без предварительной записи. Если же места есть, военкомат обязан принять.

Чиновница отметила, что внедрение электронной очереди имело целью снизить нагрузку на ТЦК и обеспечить более комфортное обслуживание. В Минобороны знают, что очереди онлайн часто заполнены на 100%, это объясняют большой нагрузкой на военкоматы.

Советы Черногоренко на случай, если не получается записаться на визит в ТЦК:

воспользоваться приложением "Резерв+" или хотя бы проверить, покрывает ли оно запрос (в частности, там можно быстро оформить онлайн-отсрочку);

проверять ресурс для записи в полночь, ведь в начале суток очередь обновляется;

попробовать решить вопрос через предприятие, уточнить в кадрах, ведется ли учет и подаются ли списки в военкомат.

Также заместительница министра отметила, что электронная очередь пока работает в пилотном формате. Диапазон дат для записи уже увеличили с нескольких дней до месяца, но полноценное внедрение пока только планируется и функционал еще расширится.

Мобилизация 2025: что говорит юрист

Руководительница адвокатского бюро Наталья Опольская объяснила, что по закону ТЦК не имеет права отказывать посетителям, которые пришли без предварительной записи онлайн. В то же время в законодательстве нет нормы, которая бы регламентировала права и обязанности как военкомата, так и военнообязанных в контексте электронной записи.

В случае, если из-за отсутствия записи не пускают в ТЦК, юристка советует:

прежде всего зафиксировать свое обращение и отказ, это можно зарегистрировать у делопроизводителя;

обратиться на линию 1512;

отправить "Укрпочтой" письмо-обращение в военкомат с требованием назначить дату и время визита, указав цель, в случае отказа-разъяснения можно обратиться для обжалования в суд;

подать жалобу в областной ТЦК.

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