Українці не можуть оформити відстрочку й оновити дані через ТЦК: що кажуть у Міноборони

Громадянам не вдається потрапити у військкомати через заповнену електронну чергу, а без запису охорона всередину не пускає. На гарячій лінії міністерства відповіли, що допомогти не можуть.

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Українці не можуть потрапити у ТЦК через проблеми з електронною чергою. Про це 15 лютого повідомили у "Телеграф".

Мобілізація 2025: що сталося

У січні й лютому відвідувачі деяких столичних ТЦК стикнулись з проблемою: через "е-Чергу" записатись на візит у військкомат неможливо, бо немає місць, а без попереднього запису охорона просто не пускає.

Повідомлення про відсутність місць для запису у ТЦК Фото: Телеграф

На вході ТЦК з’явились оголошення про те, що вхід можливий лише за електронним записом, а така можливість на ресурсі відсутня. Під одним з військкоматів так опинились троє громадян з різними запитами: звільнений за сімейними обставинами військовий і двоє військовозобов’язаних — один прийшов з питань відстрочки, інший мав запитання, пов’язані з медичними документами.

Оголошення, яке з'явилось на будівлі одного з ТЦК у Києві Фото: Телеграф

Усі вони не змогли записатись онлайн і вирішили прийти у ТЦК без попереднього запису. Однак охоронець чоловіків категорично відмовився пускати всередину. Після кількох годин спроб учасник бойових дій додзвонився на "гарячу лінію" Міноборони 1512, але там лише зі співчуттям повідомили, що допомогти не можуть.

Мобілізація 2025: що кажуть у Міноборони

Заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко підтвердила, що в разі, якщо електронна черга повністю забита, ТЦК має право відмовити відвідувачу без попереднього запису. Якщо ж місця є, військкомат зобов’язаний прийняти.

Чиновниця наголосила, що впровадження електронної черги мало на меті знизити навантаження на ТЦК і забезпечити комфортніше обслуговування. У Міноборони знають, що черги онлайн часто заповнені на 100%, це пояснюють великим навантаженням на військкомати.

Поради Черногоренко на випадок, якщо не виходить записатись на візит у ТЦК:

скористатись застосунком "Резерв+" або принаймні перевірити, чи покриває він запит (зокрема, там можна швидко оформити онлайн-відстрочку);

перевіряти ресурс для запису опівночі, адже на початку доби черга оновлюється;

спробувати розв’язати питання через підприємство, уточнити у кадрах, чи ведеться облік і чи подаються списки у військкомат.

Також заступниця міністра зауважила, що електронна черга наразі працює в пілотному форматі. Діапазон дат для запису вже збільшили з кількох днів до місяця, але повноцінне впровадження поки лише планується і функціонал ще розшириться.

Мобілізація 2025: що каже юристка

Керівниця адвокатського бюро Наталя Опольська пояснила, що за законом ТЦК не має права відмовляти відвідувачам, які прийшли без попереднього запису онлайн. Водночас у законодавстві немає норми, яка б регламентувала права й обов’язки як військкомату, так і військовозобов’язаних у контексті електронного запису.

У випадку, якщо через відсутність запису не пускають у ТЦК, юристка радить:

перш за все зафіксувати своє звернення та відмову, це можна зареєструвати у діловода;

звернутись на лінію 1512;

відправити "Укрпоштою" лист-звернення до військкомату з вимогою призначити дату і час візиту, вказавши мету, у разі відмови-роз’яснення можна звернутись задля оскарження до суду;

подати скаргу до обласного ТЦК.

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