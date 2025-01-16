Подделал справку ВВК: экс-глава "Киевского метрополитена" выехал из Украины, — полиция

Бывшего руководителя госкомпании исключили из воинского учета из-за "неизлечимой болезни". Речь идет о Викторе Брагинском, его разыскивали по делу о ненадлежащем выполнении служебных обязанностей, уточнили СМИ.

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Бывший руководитель "Киевского метрополитена" подделал заключение военно-врачебной комиссии (ВВК) и выехал из Украины. Правоохранители сейчас проводят следственные действия, сообщила полиция Киева.

В пресс-службе не указывают имени фигуранта, но источника Hromadske отмечают, что в деле речь идет о Викторе Брагинском. Решением ВВК его исключили из военного учета из-за якобы имеющейся неизлечимой болезни.

Полиция открыла уголовное производство, следователи проводят обыск в служебных помещениях предприятия.

Брагинского искали еще с конца декабря 2024 года

Брагинского объявили в розыск еще в конце декабря 2024 года после сообщения о подозрении в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей из-за подтопления тоннеля между станциями метро "Лыбидская" и "Демиевская".

Напомним Госбюро расследований завершило расследование уголовного производства по нардепу Александру Дубинскому и его бывшему помощнику в деле о незаконном выезде лица из Украины. В августе 2022 года, ка утверждают следователи, был организован выезд за границу брата гражданской жены депутата.

Фокус ранее писал о новых правилах для водителей, которые могут выезжать из Украины. С 1 января 2025 года сертификат международного страхования "Зеленая карта" будет вступать в силу только с начала следующего дня после его оформления.