Підробив довідку ВЛК: ексголова "Київського метрополітену" виїхав з України, — поліція

Колишнього керівника держкомпанії виключили з військового обліку через "невиліковну хворобу". Ідеться про Віктора Брагінського, його розшукували у справі про неналежне виконання службових обов'язків, уточнили ЗМІ.

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Колишній керівник "Київського метрополітену" підробив висновок військово-лікарської комісії (ВЛК) і виїхав з України. Правоохоронці зараз проводять слідчі дії, повідомила поліція Києва.

У пресслужбі не вказують імені фігуранта, але джерела Hromadske зазначають, що у справі йдеться про Віктора Брагінського. Рішенням ВЛК його виключили з військового обліку через нібито наявну невиліковну хворобу.

Поліція відкрила кримінальне провадження, слідчі проводять обшук у службових приміщеннях підприємства.

Брагінського шукали ще з кінця грудня 2024 року

Брагінського оголосили в розшук ще наприкінці грудня 2024 року після повідомлення про підозру в неналежному виконанні службових обов'язків через підтоплення тунелю між станціями метро "Либідська" і "Деміївська".

Нагадаємо, Держбюро розслідувань завершило розслідування кримінального провадження щодо нардепа Олександра Дубінського та його колишнього помічника у справі про незаконний виїзд особи з України. У серпні 2022 року, як стверджують слідчі, було організовано виїзд за кордон брата цивільної дружини депутата.

Фокус раніше писав про нові правила для водіїв, які можуть виїжджати з України. З 1 січня 2025 року сертифікат міжнародного страхування "Зелена карта" набуватиме чинності тільки з початку наступного дня після його оформлення.