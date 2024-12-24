Экс-директор столичного метро Брагинский объявлен в розыск: подробности

Правоохранители отметили, что Брагинский исчез еще в июне 2024 года. Сейчас он является фигурантом по делу об убытках на сумму 138 миллионов долларов.

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Во вторник, 24 декабря, бывшего директора столичного метро Виктора Брагинского объявили в розыск. Об этом говорится на сайте Министерства внутренних дел Украины.

В розыск экс-директора объявили 24 декабря 2024 года как лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования. МВД отмечает датой его исчезновения 20 июня 2024 года, а последний раз видели Виктора Брагинского в Киеве. Мера пресечения к нему не применялась.

Отмечается, что Виктор Брагинский обвиняется по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины, то есть в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Расследование о Викторе Брагинском: что известно

Напомним, 12 ноября 2024 года бывшему руководителю КП "Киевский метрополитен" сообщено о подозрении по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

Там отметили, что подозреваемый не проводил оценку рисков возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах КП "Киевский метрополитен", не принимал меры по обеспечению долгосрочной службы искусственных сооружений и предотвращению появления их неисправностей. Также он не назначал комиссию для проведения специальных осмотров, обследований и наблюдений за дефектными, ослабленными конструкциями и сооружениями станций Оболонско-Теремковской линии Киевского метрополитена.

"Следствием невыполнения этих обязанностей стало постепенное разрушение отдельных элементов тоннелей, что привело к попаданию воды в тоннель на перегоне между станциями метро "Демеевская"-"Лыбедская", появлению трещин в стенах и сталактитов, вымыванию и нарушению целостности гидроизоляции тоннеля метро в течение длительного времени", — добавили в ведомстве.

Вследствие этого 8 декабря 2023 года столичными властями принято решение об остановке движения поездов Оболонско-Теремковской линии метро на отрезке между станциями метро "Лыбедская" и "Демеевская". Впоследствии, по результатам проведенных экспертиз установлено, что эксплуатация тоннеля метро между указанными станциями является ненадлежащей и не соответствует строительным нормам и правилам.

Вследствие служебной халатности городскому бюджету нанесен более 138,5 млн грн убытков. КП "Киевский метрополитен" из-за закрытия станций метро недополучил доходы в сумме почти 26 млн грн.

Ранее, 14 марта, журналисты Bihus.info опубликовали расследование о Викторе Брагинском, который 10 лет возглавляет столичный метрополитен. По данным журналистов-расследователей, на его мать-пенсионерку оформлены две двухкомнатные квартиры в ЖК White Lines, приобретенные в январе 2024 года, каждая из которых стоит от 10 миллионов гривен. Также у "не совсем бывшей жены" Ольги Брагинской оказалась двухкомнатная квартира за 3 миллиона гривен и участок за 760 тысяч долларов в поселке Козин Киевской области. Кроме этого, сестра экс-директора купила у него "землю с космической наценкой" за 2 млн грн в Киевской области.

Через несколько часов после выхода расследования городской голова Киева Виталий Кличко объявил об отстранении директора столичного метро Виктора Брагинского от исполнения обязанностей. Он отметил, что дальше фактами должны заниматься правоохранители.

Впоследствии журналисты Bihus.info провели расследование в отношении компаний, касающихся экс-директора метро Брагинского. В материалах отмечается, что предприятия заключают соглашения с "Киевским метрополитеном" на суммы от 16 млн до 1 млрд грн.