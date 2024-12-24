Ексдиректор столичного метро Брагінський оголошений в розшук: подробиці

Правоохоронці зазначили, що Брагінський зник ще в червні 2024 року. Наразі він являється фігурантом по справі про збитки на суму 138 мільйонів доларів.

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У вівторок, 24 грудня, колишнього директора столичного метро Віктора Брагінського оголосили в розшук. Про це йдеться на сайті Міністерства внутрішніх справ України.

В розшук ексдиректора оголосили 24 грудня 2024 року як особу, яка переховується від органів досудового розслідування. МВС зазначає датою його зникнення 20 червня 2024 року., а востаннє бачили Віктора Брагінського в Києві. Запобіжний захід до нього не застосовувався.

Зазначається, що Віктор Брагінський звинувачується за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України, тобто в службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до п'яти років.

Розслідування про Віктора Брагінського: що відомо

Нагадаємо, 12 листопада 2024 року колишньому керівнику КП "Київський метрополітен" повідомлено про підозру за фактом неналежного виконання службових обов'язків (ч. 2 ст. 367 КК України). Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Там зазначили, що підозрюваний не проводив оцінку ризиків виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах КП "Київський метрополітен", не вживав заходів щодо забезпечення довгострокової служби штучних споруд та запобігання появі їх несправностей. Також він не призначав комісію для проведення спеціальних оглядів, обстежень та спостережень за дефектними, ослабленими конструкціями та спорудами станцій Оболонсько-Теремківської лінії Київського метрополітену.

"Наслідком невиконання цих обов’язків стало поступове руйнування окремих елементів тунелів, що призвело до потрапляння води до тунелю на перегоні між станціями метро "Деміївська"-"Либідська", появи тріщин у стінах та сталактитів, вимивання і порушення цілісності гідроізоляції тунелю метро протягом тривалого часу", — додали у відомстві.

Внаслідок цього 8 грудня 2023 року столичною владою ухвалено рішення про зупинення руху поїздів Оболонсько-Теремківською лінією метро на відрізку між станціями метро "Либідська" та "Деміївська". Згодом, за результатами проведених експертиз встановлено, що експлуатація тунелю метро між вказаними станціями є неналежною та не відповідає будівельним нормам і правилам.

Внаслідок службової недбалості міському бюджету завдано понад 138,5 млн грн збитків. КП "Київський метрополітен" через закриття станцій метро недоотримав доходи у сумі майже 26 млн грн.

Раніше, 14 березня, журналісти Bihus.info опублікували розслідування про Віктора Брагінського, який 10 років очолює столичний метрополітен. За даними журналістів-розслідувачів, на його матір-пенсіонерку оформлено дві двокімнатні квартири у ЖК White Lines, придбані у січні 2024 року, кожна з яких коштує від 10 мільйонів гривень. Також у "не зовсім колишньої дружини" Ольги Брагінської виявилась двокімнатна квартира за 3 мільйони гривень та ділянка за 760 тисяч доларів у селищі Козин Київської області. Крім цього, сестра ексдиректора купила в нього "землю з космічною націнкою" за 2 млн грн у Київській області.

За декілька годин після виходу розслідування міський голова Києва Віталій Кличко оголосив про відсторонення директора столичного метро Віктора Брагінського від виконання обов’язків. Він зазначив, що далі фактами мають займатись правоохоронці.

Згодом журналісти Bihus.info провели розслідування щодо компаній, дотичних до ексдиректора метро Брагінського. В матеріалах зазначається, що підприємства укладають угоди з "Київським метрополітеном" на суми від 16 млн до 1 млрд грн.