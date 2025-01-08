Войска на границе с Украиной и втягивание в войну: что происходит в Беларуси, подробности

Беларусь стягивает войска на границу с Украиной, а в Минобороны Беларуси говорят об учениях. Фокус рассказывает, что происходит на белорусско-украинской границе.

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Во вторник, 7 января стало известно о том, что Беларусь стянула войска в Гомельскую область, которая граничит с Черниговщиной. Паблики пишут о переброске республикой своих войск к границе с Украиной, президент Александр Лукашенко обвиняет во всем западных политиков, а украинские чиновники говорят об отсутствии сейчас угрозы со стороны соседа. Фокус разбирался, что происходит на белорусско-украинской границе.

Войска Беларуси на границе с Украиной: что известно

В среду, 7 февраля, медиа Motolko.Help сообщило, что Беларусь стянула войска на границу с Украиной. Тогда подразделения Сухопутных войск Вооруженных сил Республики Беларусь были переброшены в четыре района — Столинский, Лельчицкий, Мозырский и Гомельский.

Карта

По имеющейся информации, в украинское приграничье были переброшены следующие подразделения:

11-я механизированная бригада (в/ч 33933, Слоним): отдельный механизированный батальон, 841-я группа артиллерии (отдельные подразделения), разведывательный батальон (отдельные подразделения), зенитный ракетно-артиллерийский дивизион (отдельные подразделения). Подразделения бригады расквартированы в Столинском районе (Брестская область) и Лельчицком районе (Гомельская область).

147 зенитный ракетный полк (в/ч 96869, Бобруйск) — батарея ЗРК "Оса-АКМ" (место дислокации не известно).

120-я механизированная бригада (в/ч 04147, Минск): 358-й отдельный механизированный батальон, 310-я группа артиллерии (отдельные подразделения), разведывательный батальон (отдельные подразделения), зенитный ракетно-артиллерийский дивизион (3). Подразделения бригады расквартированы в окрестностях аэродромов "Зябровка" (Гомельский район) и "Боков" ("Мозырь") (Мозырский район).

Также наблюдалась авиационная активность на аэродромах "Мачулище", "Барановичи" и "Лунинец". Фиксировались полеты самолетов и вертолетов ВВС РБ и ВКС РФ.

Кроме того, 1 и 3 января на аэродроме "Барановичи" фиксировались полеты истребителей ВВС РБ по юго-восточным регионам Беларуси. Также 25 декабря из России на аэродром "Мачулищи" прилетал военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ.

На фоне стягивания войск у украинской границы событий белорусский президент Александр Лукашенко во время празднования Рождества обвинил западных политиков в том, что им якобы хочется втянуть Беларусь в войну.

"Делаем свое дело. Время все отстроит. Время даст всем оценку. Но нам надо выстоять. Пусть говорят, что у нас здесь диктатура, еще чего-то. Слушайте лучше такая диктатура, как в Беларуси, чем такая демократия, как в Украине. Нам надо выдержать это. Ни в коем случае нельзя шарахаться", — отметил белорусский лидер.

В этом контексте президент Беларуси также осудил поведение украинского лидера Владимира Зеленского. Лукашенко задал слова президента Украины в новогоднем обращении относительно Беларуси. По словам президента Беларуси, "естественно", что страна "живет".

Войска на границе с Украиной: что говорят в Беларуси

На следующий день, 8 января, в Министерстве обороны Беларуси сообщили, что с 8 по 31 января на границе с Черниговщиной, в Гомельской области проводится учебный сбор с территориальными войсками.

"С 8 по 31 января под руководством председателя Гомельского районного исполнительного комитета проводится учебный сбор с военнообязанными территориальных войск", — говорится в заявлении ведомства.

По информации министерства, в ходе сбора планируется осуществить прием военнообязанных территориальных войск и их всестороннее обеспечение с привлечением местной базы мобилизационного развертывания; восстановление навыков командного состава территориальных войск в управлении подчиненными и подготовку военнообязанных к выполнению задач, в том числе совместно с инженерными подразделениями Вооруженных Сил.

Мониторинговый канал "Беларускі Гаюн" добавил, что во время учений отдельное внимание будет уделено подготовке военнообязанных к выполнению задач совместно с инженерными подразделениями ВС РБ. Не исключается, что во время сборов гомельской территориальной обороной также будет отрабатываться фортификационное оборудование позиций, устройство инженерных заграждений, выполнение маскировки.

По данным паблика, Гомельский район — первый регион Беларуси, где в 2025 году проходят учения с теробороной. Он граничит с Черниговской областью Украины.

Гомельский район

Всего в прошлом году, по данным мониторингового паблика, военные сборы прошли в 15 регионах Беларуси. На них из запаса было призвано примерно 1568 резервистов. Сборы проводились и в трех районах Гомельской области — Рогачевском, Кормянском и Речицком.

Учения белорусских войск на границе: реакция Украины

Движение белорусских войск прокомментировал глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко. Он отметил, что угрозы вторжения регулярных войск Беларуси со стороны этой страны нет и добавил, что Силы обороны Украины полностью контролируют ситуацию в приграничье.

По словам представителя Государственной пограничной службы Андрея Демченко, пока ударных формирований в направлении границы с Украиной не зафиксировано. Украинские пограничники отслеживают военные учения, которые проводятся в глубине территории Беларуси, рассказал он "Украинской правде".

Представитель Госпогранслужбы отметил, что на территории Беларуси учения с различными подразделениями происходят постоянно. К тому же страна постоянно их афиширует, повторяя, что Украина представляет для них угрозу. При этом руководство страны умалчивает, что именно они открыли границу для нападения России в феврале 2022 года.

Ведомство постоянно отслеживает, что происходит на территории Беларуси. Это нужно для понимания возможной угрозы для Украины.

"Однако в первую очередь следует отметить, что сейчас каких-то ударных формирований на направлении нашей границы не фиксируется", — отметил Андрей Демченко.

Напомним, что сообщения о стягивании Беларусьювойск к границе с Украиной были и летом. В частности, в августе стало известно, что страна развернула рядом авиацию и войска противовоздушной обороны.

Позже стало известно, что президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает на передачу Москвой не менее 10 баллистических ракет "Орешник". Он добавил, что при желании можно разместить больше российского оружия.