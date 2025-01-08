Війська на кордоні з Україною та втягування у війну: що відбувається в Білорусі, подробиці

Білорусь стягує війська на кордон з Україною, а в Міноборони Білорусі говорять про навчання. Фокус розповідає, що відбувається на білорусько-українському кордоні.

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У вівторок, 7 січня стало відомо про те, що Білорусь стягнула війська в Гомельську область, яка межує з Чернігівщиною. Пабліки пишуть про перекидання республікою своїх військ до кордону з Україною, президент Олександр Лукашенко звинувачує в усьому західних політиків, а українські високопосадовці говорять про відсутність наразі загрози з боку сусіда. Фокус розбирався, що відбувається на білорусько-українському кордоні.

Війська Білорусі на кордоні з Україною: що відомо

В середу, 7 лютого, медіа Motolko.Help повідомило, що Білорусь стягнула війська на кордон з Україною. Тоді підрозділи Сухопутних військ Збройних сил Республіки Білорусь були перекинуті до чотирьох районів — Столинського, Лельчицького, Мозирського та Гомельського.

Карта

За наявною інформацією, в українське прикордоння було перекинуто такі підрозділи:

11-а механізована бригада (в/ч 33933, Слонім): окремий механізований батальйон, 841-а група артилерії (окремі підрозділи), розвідувальний батальйон (окремі підрозділи), зенітний ракетно-артилерійський дивізіон (окремі підрозділи). Підрозділи бригади розквартовані у Столінському районі (Брестська область) та Лельчицькому районі (Гомельська область).

147 зенітний ракетний полк (в/ч 96869, Бобруйск) — батарея ЗРК "Оса-АКМ" (місце дислокації не відомо).

120-а механізована бригада (в/ч 04147, Мінськ): 358-й окремий механізований батальйон, 310-а група артилерії (окремі підрозділи), розвідувальний батальйон (окремі підрозділи), зенітний ракетно-артилерійський дивізіон (3). Підрозділи бригади розквартовані на околицях аеродромів "Зябрівка" (Гомельський район) та "Боків" ("Мозир") (Мозирський район).

Також спостерігалась авіаційна активність на аеродромах "Мачулищі", "Барановичі" та "Лунінець". Фіксувалися польоти літаків та вертольотів ВПС РБ та ВКС РФ.

Окрім того, 1 та 3 січня на аеродромі "Барановичі" фіксувалися польоти винищувачів ВПС РБ південно-східними регіонами Білорусі. Також 25 грудня з Росії на аеродром "Мачуліщі" прилітав військово-транспортний літак Іл-76 ВКС РФ.

На фоні стягування військ біля українського кордону подій білоруський президент Олександр Лукашенко під час святкування Різдва звинуватив західних політиків у тому, що їм нібито хочеться втягнути Білорусь у війну.

"Робимо свою справу. Час все відбудує. Час дасть усім оцінку. Але нам треба вистояти. Нехай кажуть, що у нас тут диктатура, ще чогось. Слухайте краще така диктатура, як у Білорусі, ніж така демократія, як в Україні. Нам треба витримати це. В жодному разі не можна шарахатись", — зазначив білоруський лідер.

У цьому контексті президент Білорусі також засудив поведінку українського лідера Володимира Зеленського. Лукашенко задав слова президента України у новорічному зверненні щодо Білорусі. Зі слів президента Білорусі, "природно", що країна "живе".

Війська на кордоні з Україною: що говорять в Білорусі

Наступного дня, 8 січня, в Міністерстві оборони Білорусі повідомили, що з 8 по 31 січня на кордоні з Чернігівщиною, в Гомельській області проводиться навчальний збір із територіальними військами.

"З 8 по 31 січня під керівництвом голови Гомельського районного виконавчого комітету проводиться навчальний збір із військовозобов'язаними територіальних військ", — йдеться у заяві відомства.

За інформацією міністерства, в ході збору планується здійснити прийом військовозобов'язаних територіальних військ та їх всебічне забезпечення із залученням місцевої бази мобілізаційного розгортання; відновлення навичок командного складу територіальних військ в управлінні підлеглими та підготовку військовозобов'язаних до виконання завдань, у тому числі спільно з інженерними підрозділами Збройних Сил.

Моніторинговий канал "Беларускі Гаюн" додав, що під час навчань окрему увагу буде приділено підготовці військовозобов'язаних до виконання завдань спільно з інженерними підрозділами ЗС РБ. Не виключається, що під час зборів гомельською територіальною обороною також буде відпрацьовувати фортифікаційне обладнання позицій, влаштування інженерних загороджень, виконання маскування.

За даними пабліка, Гомельський район — перший регіон Білорусі, де у 2025 році проходять навчання з теробороною. Він межує із Чернігівською областю України.

Гомельський район

Загалом минулого року, за даними моніторингового пабліка, військові збори пройшли у 15 регіонах Білорусі. На них із запасу було покликано приблизно 1568 резервістів. Збори проводились і у трьох районах Гомельської області — Рогачівському, Корм'янському та Речицькому.

Навчання білоруських військ на кордоні: реакція України

Рух білоруських військ прокоментував голова Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони Андрій Коваленко. Він зазначив, що загрози вторгнення регулярних військ Білорусі з боку цієї країни немає та додав, що Сили оборони України повністю контролюють ситуацію в прикордонні.

За словами речника Державної прикордонної служби Андрія Демченка, наразі ударних формувань у напрямку кордону з Україною не зафіксовано. Українські прикордонники відстежують військові навчання, які проводяться в глибині території Білорусі, розповів він "Українській правді".

Представник Держприкордонслужби зазначив, що на території Білорусі навчання з різноманітними підрозділами відбуваються постійно. До того ж країна постійно їх афішує, повторюючи, що Україна становить для них загрозу. При цьому керівництво країни замовчує, що саме вони відкрили кордон для нападу Росії в лютому 2022 року.

Відомство постійно відстежує, що відбувається на території Білорусі. Це потрібно для розуміння можливої загрози для України.

"Однак першочергово слід зазначити, що зараз якихось ударних формувань на напрямку нашого кордону не фіксується", — відзначив Андрій Демченко.

Нагадаємо, що повідомлення про стягування Білоруссю військ до кордону з Україною були й влітку. Зокрема, в серпні стало відомо, що країна розгорнула поряд авіацію та війська протиповітряної оборони.

Пізніше стало відомо, що президент Білорусі Олександр Лукашенко розраховує на передачу Москвою щонайменше 10 балістичних ракет "Орешник". Він додав, що за бажання можна розмістити більше російської зброї.