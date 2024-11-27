"Купила" ребенка в Молдове: украинка придумала способ вывезти мужа за пределы Украины
У супругов уже было двое несовершеннолетних детей, документы на которых были достоверными, однако для выезда за границу на официальных основаниях этого было недостаточно.
Украинка приобрела в Молдове свидетельство о рождении ребенка, чтобы вывезти своего мужа с территории Украины. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Мужчина пытался пересечь границу по поддельным документам.
"44-летний харьковчанин направлялся автобусом в Венгрию через пункт пропуска "Тиса". На контроль вместе с паспортным документом он предоставил две фотокопии свидетельства о рождении детей, выданных государственными органами Украины, и фотокопию свидетельства, выданного на территории Молдовы", — говорится в сообщении.
Во время проверки документов у пограничного наряда возникли сомнения относительно законности выдачи свидетельства о рождении третьего ребенка в Молдове.
"Мужчина сначала настаивал на том, что он является отцом трех малолетних детей, младшая из которых родилась в Молдове. Впрочем, во время опроса, он признался, что на самом деле воспитывает только двоих детей, а свидетельство ему за границей купила жена", — отметили в Госпогранслужбе.
Мужчине отказали в пропуске через государственную границу.
Кроме того, пограничники направили в адрес Национальной полиции сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения по ст. 358 УКУ "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов".
Дальнейшую судьбу правонарушителя решит суд.
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