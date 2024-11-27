"Купила" дитину у Молдові: українка вигадала спосіб вивезти чоловіка за межі України

У подружжя вже було двоє неповнолітніх дітей, документи на яких були достовірними, проте для виїзду за кордон на офіційних підставах цього було недостатньо.

Українка придбала у Молдові свідоцтво про народження дитини, щоб вивезти свого чоловіка з території України. Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.

Чоловік намагався перетнути кордон за підробленими документами.

"44-річний харків'янин прямував автобусом до Угорщини через пункт пропуску "Тиса". На контроль разом з паспортним документом він надав дві фотокопії свідоцтва про народження дітей, виданих державними органами України, та фотокопію свідоцтва, виданого на території Молдови", — йдеться у пвоідомленні.

Під час перевірки документів у прикордонного наряду виникли сумніви щодо законності видачі свідоцтва про народження третьої дитини у Молдові.

Свідоцтво про народження дитини у Молдові Фото: ДПСУ

"Чоловік спершу наполягав на тому, що він є батьком трьох малолітніх дітей, найменша з яких народилася у Молдові. Втім, під час опитування, він зізнався, що насправді виховує лише двох дітей, а свідоцтво йому за кордоном купила дружина", — зазначили в Держприкордонслужбі.

Чоловікові відмовили у пропуску через державний кордон.

Крім того, прикордонники направили на адресу Національної поліції повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст. 358 ККУ "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів".

Подальшу долю правопорушника вирішить суд.

Нагадаємо, у Південній Кореї чоловік навмисне набрав вагу, щоб уникнути призову на військову службу.

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