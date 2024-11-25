Погладшав — і у в'язницю: чоловік вигадав спосіб, щоб уникнути призову до армії

Чоловіка притягнули до кримінальної відповідальності за ухилення від військової служби. Також покарали його друга за підбурювання та пособництво.

У Південній Кореї чоловік навмисне набрав вагу, щоб уникнути призову на військову службу. Однак суд визнав його винним в ухиленні від військової служби, повідомляє The Korea Herald.

Журналісти розповіли, що 26-річний чоловік під час первинного медичного огляду у жовтні 2017 року був визнаний придатним для несення бойової служби. Однак на огляді в червні 2023 року в нього діагностували ожиріння – чоловік важив 102 кілограми при зрості 169 сантиметрів. Отож, його індекс маси тіла досяг значення 35,8. Лікарі визнали чоловіка придатним лише для служби на небойовій посаді.

Видання зазначає, що чоловік навмисно набирав вагу, подвоюючи щоденний прийом їжі та випиваючи велику кількість води безпосередньо перед медичним оглядом для призову до армії. Він дотримувався режиму, який склав друг, для набору ваги. В результаті чоловіка було визнано винним в ухиленні від військової служби та призначено покарання у вигляді одного року ув'язнення з відстрочкою виконання вироку на два роки. Друга засуджено до шести місяців в'язниці з відстрочкою на два роки за підсобництво та підбурювання.

В Південній Кореї всі працездатні чоловіки мають відслужити в армії щонайменше 18 місяців. Ті, хто ухиляються від обов'язкової військової служби без поважної причини, можуть бути покарані тюремним ув'язненням на строк до трьох років.

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Пізніше представник Харківського ТЦК та СП підполковник Любомир Хомицький розповів про правила, яким слід дотримуватись військовозобов'язаним. Він зазначив, що громадян не зможуть притягнути до відповідальності лише у разі дотримання законодавства.