"Я – військовий, який ще рік тому долав Тису": історія бійця, який намагався уникнути мобілізації

Рік тому айтівець Микита намагався виїхати з України, але спроба була невдалою і нині він служить на Харківському напрямку.

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Не всім, хто намагається виїхати з України, намагаючись уникнути мобілізації, це вдається. В соцмережах повно відео того, як ловлять чоловіків, які намагаються "подолати Тису". Один із них, айтівець Микита, розповів, що відбулось після того, як його затримали та мобілізували. Про це пише Держприкордонслужба.

Зв'язківець Микита, якого затримали прикордонники, нині служить у ДПСУ

Рік тому Микита, айтівець і керівник команди розробки платіжної системи, вирішив залишити Україну, коли усвідомив, що війна затягується, а безпека його та його родини опинилася під загрозою. Сподіваючись уникнути ризиків, пов'язаних із мобілізацією, він спробував нелегально перетнути кордон, але спроба виявилася невдалою, і Микиту мобілізували. Він намагався оскаржити мобілізацію, але в нього не вийшло.

Нині Микита – зв'язківець у прикордонному підрозділі "Скорпіон" із псевдо "Спліт" і боронить Харківський напрямок.

"Армія здавалася набагато страшнішою, ніж виявилася насправді. Я зрозумів, що все залежить від того, як ти адаптуєшся, як проявляєш себе з перших днів. Якщо ти вже в армії, то важливо показати, що ти вмієш і чим можеш бути корисним", – розповів чоловік.

Його службові обов’язки – забезпечення стійкого зв'язку для підрозділу, налаштування радіостанцій і прокладання інтернету на позиціях.

Він зізнається, що підготовка в Держприкордонслужбі стала для нього новим викликом. Хоча до мобілізації він займався переважно управлінською діяльністю, у війську довелося швидко освоювати нові технічні навички з радіозв'язку та обслуговування обладнання.

"Наше завдання – гарантувати наявність як мінімум двох каналів зв'язку, щоб у разі виходу одного з ладу був запасний. У бойових умовах це може стати питанням життя і смерті", – пояснює прикордонник. Завдання ускладнюються різними ризиками, від погодних до технічних, тож їх враховують, готуючи засоби зв'язку до будь-яких умов.

У цивільному житті він був керівником команди розробників, у війську Микита взяв на себе технічні завдання. Він намагається бути амбасадором сучасних технологій, щоб допомогти своєму підрозділу розвиватися та не відставати від сучасних стандартів. Але нині, опинившись на військовій службі, чоловік каже, що не засуджує тих, хто намагається виїхати з України.

"Я сам був одним із них, і дуже пощастило, що залишився живим після невдалої спроби перетнути кордон. Я сплатив велику суму переправникам, але життя – дорожче", — згадує Микита, який намагався перетнути річку Тиса на гумовому човні.

Нині він робить все для швидкого закінчення війни та мріє повернутись до своєї дівчини та близьких.

Нагадаємо, у травні прикордонники розповідали, що ті, хто намагаються виїхати із України, долаючи річку Тиса, наражають себе на небезпеку. Адже річка хоча і видається неширокою та неглибокою, є дуже підступною навіть для досвідчених плавців.