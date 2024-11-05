"Я — военный, который еще год назад переплывал Тису": история бойца, который пытался избежать мобилизации

Год назад айтишник Никита пытался уехать из Украины, но попытка была неудачной и сейчас он служит на Харьковском направлении.

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Не всем, кто пытается выехать из Украины, пытаясь избежать мобилизации, это удается. В соцсетях полно видео того, как ловят мужчин, которые пытаются "преодолеть Тису". Один из них, айтишник Никита, рассказал, что произошло после того, как его задержали и мобилизовали. Об этом пишет Госпогранслужба.

Связист Никита, которого задержали пограничники, сейчас служит в ГПСУ

Год назад Никита, айтишник и руководитель команды разработки платежной системы, решил покинуть Украину, когда осознал, что война затягивается, а безопасность его и его семьи оказалась под угрозой. Надеясь избежать рисков, связанных с мобилизацией, он попытался нелегально пересечь границу, но попытка оказалась неудачной, и Никиту мобилизовали. Он пытался оспорить мобилизацию, но у него не получилось.

Сейчас Никита — связист в пограничном подразделении "Скорпион" с псевдонимом "Сплит" и защищает Харьковское направление.

"Армия казалась намного страшнее, чем оказалась на самом деле. Я понял, что все зависит от того, как ты адаптируешься, как проявляешь себя с первых дней. Если ты уже в армии, то важно показать, что ты умеешь и чем можешь быть полезным", — рассказал мужчина.

Его служебные обязанности — обеспечение устойчивой связи для подразделения, настройка радиостанций и прокладка интернета на позициях.

Он признается, что подготовка в Госпогранслужбе стала для него новым вызовом. Хотя до мобилизации он занимался преимущественно управленческой деятельностью, в армии пришлось быстро осваивать новые технические навыки по радиосвязи и обслуживанию оборудования.

"Наша задача — гарантировать наличие как минимум двух каналов связи, чтобы в случае выхода одного из строя был запасной. В боевых условиях это может стать вопросом жизни и смерти", — объясняет пограничник. Задачи усложняются различными рисками, от погодных до технических, поэтому их учитывают, готовя средства связи к любым условиям.

В гражданской жизни он был руководителем команды разработчиков, в армии Никита взял на себя технические задачи. Он пытается быть амбассадором современных технологий, чтобы помочь своему подразделению развиваться и не отставать от современных стандартов. Но сейчас, оказавшись на военной службе, мужчина говорит, что не осуждает тех, кто пытается уехать из Украины.

"Я сам был одним из них, и очень повезло, что остался жив после неудачной попытки пересечь границу. Я заплатил большую сумму переправщикам, но жизнь — дороже", — вспоминает Никита, который пытался пересечь реку Тиса на резиновой лодке.

Сейчас он делает все для быстрого окончания войны и мечтает вернуться к своей девушке и близким.

Напомним, в мае пограничники рассказывали, что те, кто пытаются выехать из Украины, преодолевая реку Тиса, подвергают себя опасности. Ведь река хотя и кажется неширокой и неглубокой, является очень коварной даже для опытных пловцов.