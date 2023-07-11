Намагалась викинути хабар за паркан: НАБУ повідомило про підозру нардепці Марченко (фото, відео)

Нардепку Людмилу Марченко затримали після отримання другої частини незаконного "траншу" — винагороди за шахраювання з системою "Шлях". Коли у дверях стояли працівники НАБУ, спробувала позбутись грошей: думала, не знайдуть, якщо перекинути їх через паркан.

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Нардепка під партії "Слуга народу" Людмила Марченко та її помічниця отримали підозру від НАБУ та САП. Антикорупційні органи розслідують справу, до якої, ймовірно, причетні обидві фігурантки: ідеться про отримання 5 тис. дол. за оформлення незаконного перетину кордону. Інформацію оприлюднено на офіційній сторінці Facebook НАБУ.

У дописі вказано, що отримали підозру дві громадянки, імена яких не вказані. Лише зазначено, що ідеться про чинну нардепку та її помічницю. Втім опубліковано відеозапис, на якому розкриваються деталі справи.

Як з'ясувалось, слідчі зафіксували перемовини між помічницею нардепки та чоловіками, які намагались незаконно перетнути кордон. Один з чоловіків звернувся до НАБУ і тому фігурує в записах як заявник.

Записи робились із 17 березня 2023 року по 5 липня 2023 року. На записах чути, як помічниця пояснює схему оборудки. При цьому час від часу згадує свою начальницю, яка повинна "повирішувати питання" на різних рівнях.

Фрагмент розмови між помічницею нардепки та клієнтом

Також показують скрини листування через месенджер між нардепкою та помічницею. У месенджері надсилались необхідні документи та отримувались певні інструкції.

Фрагмент листування між спільницями

Детективи вели також і відеоспостереження. На камеру потрапив маєток нардепки, в який до неї завітала її помічниця — принесла транш у розмірі 2 800 дол.

Маєток нардепки

Також камера записала спробу народної обраниці позбутись незаконно отриманих коштів — вона пожбурила їх через паркан.

Нардепка намагаєтся позбутись грошей

Однак слідчі відшукали всі купюри та склали їх на траві, щоб порахувати.

Гроші з "траншу", який отримала нардепка

НАБУ і САП не називають імен фігуранток. За словами журналіста Олег Новікова, ідеться про нардепку Людмилу Марченко та її помічницю. Також медійник описує деякі деталі їхніх оборудок.

Жінки, як з'ясували слідчі, отримували гроші за залагодження справ з Тернопільською ОВА та електронною системою "Шлях". Злочинна схема починалась з того, що деяка благодійна організація надсилала звернення до військової адміністрації. У зверненні йшлося про те, що певному громадянину конче необхідно перетнути кордон, оскільки він має провезти гуманітарний вантаж. На підставі цього листа ОВА надавала дозвіл на виїзд, а інформація вносилась в електронну систему "Шлях". Після цього охочий виїхати за межі України прямував до кордону і показував усі начебто законно-оформлені документи. Працівники ДПСУ його безперешкодно пропускали.

Зазначимо, Людмила Марченко — депутатка від партії "Слуга народу", яка обиралась за списком від Тернопільщини. До політичної кар'єри жінка здобула економічну освіту і певний час працювала у департаменті розвитку персоналу мережі супермаркетів "Епіцентр". У Верховній Раді стала членкинею комітету Регламентного, а також комітету з питань етики та роботи Ради.

Нагадуємо, наприкінці червня НАБУ викрило групу посадовців, які вимагали гроші у підприємця з Тернополя. На опублікованих аудіозаписах фігурують чиновники з Тернопільської ОВА.

Серед фігурантів — голова Тернопільської облради Михайло Головко. Чоловіка затримали "на гарячому" під час отримання хабаря розміром 1,8 млн грн.