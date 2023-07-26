Решал вопросы на Мальдивах: как нардеп Аристов превратил в отдых командировку в Литву

Имеющий доступ к государственной тайне депутат свободно покинул страну под предлогом встречи с коллегами из литовского Сейма. Генпрокурор открыл уголовное производство, но политику может грозить максимум невыплата части зарплаты.

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Народный депутат Украины, заместитель главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Юрий Аристов в начале июля выезжал из Украины в Литву на встречу с коллегами. В Вильнюсе он законно пробыл три дня.

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки получил от Сейма Литвы письмо 23 июня с приглашением для Аристова посетить страну с 5 по 7 июля, рассказал Фокусу глава комитета Александр Завитневич.

Цель визита Аристова — встреча с членами профильного комитета, на которой обсуждали улучшение межпарламентского сотрудничества, вопросы безопасности и военно-технического сотрудничества. Обсуждения были перед саммитом НАТО в Вильнюсе, отметил глава комитета.

Завитневич не знает, как его заместитель попал на Мальдивы.

"Человек оказался за границей, его дальнейшие действия мы не контролируем. Я членов комитета заранее предупреждаю, чтобы они следили за днями командировок. Иногда бывают проблемы с пересадками на транспорте. Например, поездка в США занимает более 2 дней", — объяснил он.

Юрия Аристова видели в отеле Waldorf Astoria Maldives на частном острове

В большинстве случаев украинские нардепы ездят в командировки за свой счет. Иногда покрываются расходы официальных делегаций в ПАСЕ, добавил глава комитета.

Особых требований к выезду из Украины членов Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, имеющих доступ к гостайне, нет.

"Единственное отличие для нашего комитета — сообщить первому отделу Рады, который занимается секретной информацией. Мы сообщаем, в какую страну едем и на какой срок", — сказал Завитневич.

Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко на вопрос Фокуса о том, как Аристов смог выехать за границу, сослался на Пункт 2.14 постановления Кабмина от 27 января 1995 года № 57 "Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины". В нем говорится, что госслужащие имеют право на пересечение границ на основании соответствующих решений о служебной командировке.

Фокус пытался связаться с Юрием Аристовым по телефону и в соцсетях, чтобы получить комментарий. Нардеп не ответил на уточняющие вопросы на момент публикации материала.

Отметим, что Аристов 7 июля в Facebook публиковал снимки из Вильнюса и отчитывался о проведенной работе.

"В оборонном комитете Сейма обсудили поставки установок Nasams, которые Литва приобрела для украинской армии. Планируется и другая помощь, которая укрепит нашу систему ПВО, а значит, сохранит много жизней наших людей", — писал нардеп.

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ГБР 26 июля сообщило о совместном с СБУ расследовании о законности выезда Аристова на отдых во время вооруженной агрессии РФ против Украины. Генеральный прокурор Украины по материалам ГБР и информации в СМИ открыл уголовное производство по внесению ложных сведений в документы для выезда за границу.

В бюро указывали, что с 5 июня по 22 июля нардеп был за пределами Украины. Он выехал на три дня в Польшу на основании служебной командировки "с целью углубления двустороннего сотрудничества с правительством Литвы".

А 10 июля, все еще находясь за границей, депутат дистанционно открыл больничный в одном из частных медицинских учреждений Киева до 19 июля. В электронную систему здравоохранения, вероятно, внесли недостоверные сведения, так как медосмотра по факту не было, пояснили правоохранители.

В ходе расследования стало известно, что депутат вместе с женой и детьми до 22 июля находился в отеле на Мальдивах. У Аристова провели обыски, изъяли паспорта для выезда за границу с соответствующими отметками и другие документы. Уголовное производство расследуется по факту служебного подлога, статья предусматривает ограничение свободы до трех лет.

Несмотря на возможность выезда из Украины, народным депутатам надо детально обосновывать цель заграничной поездки и результаты встреч в других странах, сказал Фокусу политический аналитик Ярослав Макитра.

Как утверждает политолог, многие депутаты Рады не могут выезжать из Украины даже по рабочим вопросам — они часто получают отказы. Найти юридические правонарушения в действиях Аристова сложно, максимум ему не выплатят часть депутатской зарплаты и не разрешат в дальнейшем выезжать из Украины, комментирует эксперт.

"Политическая ответственность в виде заявления о сложении мандата по сути для него уже наступила. В силу особенностей деятельности его комитета проводятся следственные действия, чтобы проверить, для чего и как он выезжал", — добавил он.

В деле Аристова приходится говорить о морально-политической ответственности. Но если он попал на Мальдивы после официального разрешения Рады на поездку в Вильнюс на три дня, появятся вопросы и к аппарату парламента, уточнил Макитра.

Почему не трогают Николая Тищенко?

Исключенный из фракции "Слуга народа". Николай Тищенко неоднократно попадал в скандалы. Почти месяц он был в заграничной командировке в Таиланде и Вьетнаме, объясняя поездку "встречей с украинской общиной".

В июле прошлого года Тищенко провел благотворительный ужин в Париже и собрал около 5 миллионов гривен для ВСУ.

"Обратите внимание, сколько здесь звездных гостей и все они за Украину. Все они в восторге от нас. От наших дел. Приятным бонусом таких ужинов – аукцион, благодаря которому мы собираем средства на Вооруженные силы. В Париже мы собрали пять миллионов на автомобили для Николаева. Продолжение следует", – сообщал политик.

Долгое время Тищенко не появлялся в Раде. Вопрос о лишении его мандата непростой, ведь он прошел в парламент как мажоритарщик. Макитра поясняет, что с точки зрения законодательства Украины обязанности нардепа — размытое понятие.

Под пункт работа с избирателями можно подогнать много вещей. Ответственности за неисполнение нардепом обязанностей — это невыплата зарплаты за этот период, когда он без важной причины не приходит на заседания Рады.

"Все остальное — это морально-политическая составляющая. Тищенко остается депутатом, несмотря на вопросы о его поступках. Забрать мандат у списочника может партия и поставить на его место другого человека. У мажоритарщика забрать мандат можно по решению суда или после потери гражданства", — заметил он.

Нужно проводить выборы на территории его выборного округа, а в военное время это невозможно. Депутат — это важная боевая единица для власти, потому что нужны голоса для законопроектов, заключил политолог.

Фокус ранее писал, что 48-летний Юрий Аристов может попасть в армию после сложения депутатских полномочий. Аристов подал в Раду соответствующее заявление 25 июля.

Напомним, что Николай Тищенко рассказывал о "служебной командировке" в Таиланд. По его словам, он ездил за свой счет, чтобы провести работу по стратегии президента Владимира Зеленского в странах Азии.