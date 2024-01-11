"Выпили" алкоголя на $1 млрд и накупили машин: экономист о социуме во время войны и мобилизации

Чтобы преодолеть финансовый кризис и ускорить победу государству нужно пойти на три непростых шага, в том числе уменьшить индексацию пенсий и зарплат. Ни один политик на это не решится, отмечает эксперт экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

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Для полного понимания каким образом Украине удается сегодня отстаивать свою независимость надо знать, что мы, как правильно сказал глава ГУР Кирилл Буданов, воюем за чужие деньги. Доходная часть бюджета составляет 1,7 трлн грн на 2024 год, а расходная 3,3 трлн грн. То есть в эти 1,6 трлн грн, которые мы берем у других стран, входят все социальные обязательства Украины перед населением. Об этом в интервью Фокусу заявил эксперт экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

По его словам, в эти 1,6 трлн грн входят 350 млрд грн расходов на пенсии, 50 млрд грн на субсидии, заработная плата бюджетникам и весь этот огромный пакет финансируется за счет макрофинансовой помощи. Теперь просто можно представить, что произойдет, если эта помощь прекратится.

"В таком случае у нас будет 1,7 трлн грн бюджета, в которые 1,3 трлн входят именно защищенные статьи расходов, — акцентирует экономист. — Тогда на войну останется 200-300 млрд грн, на которые можно удержать не более 250 тысяч бойцов, а армия у нас сейчас около 1 миллиона солдат".

В какую сумму обходится солдат ВСУ

На сегодняшний момент один мобилизованный обходится государству ежегодно в 1,3 млн грн, при этом не важно, на каком участке фронта или вообще не на фронте он находится, отмечает Олег Пендзин. Именно поэтому и говорится о необходимых пол триллиона гривен на обеспечение мобилизованных в количестве 500 тысяч человек. И это обеспечение является минимальным, ведь не учитывает тепловизоры, ценные дроны и другую технику, которую приходится получать от волонтеров, говорит эксперт.

"К тому же надо понимать, что вытащив из экономического сектора 500 тысяч работающих в армию налоги в бюджет значительно уменьшатся в следующем году, — отмечает специалист, — И хотя Зеленский правильно сказал, что за спиной каждого солдата должно стоять шесть налогоплательщиков, но забыл отметить, что на эти шесть плательщиков у нас еще есть три уклониста от налогов".

Почему невозможно улучшить систему налогообложения

А самое важное то, по словам Олега Пендзина, что решать эту проблему с налогами сейчас невозможно, поэтому Минфин прямо заявил, что денег на новую мобилизацию попросту нет. К тому же после выезда беженцев трудового потенциала в Украине осталось примерно 13,5 млн человек из 28 миллионов, оставшихся в стране.

"Из 13,5 млн человек примерно 6,5 млн работает в частном бизнесе, которые и являются основными налогоплательщиками, — отмечает экономист. — А еще есть 3 млн бюджетников, среди которых 1 млн и есть армия Украины, а еще 3,5-4 млн безработных. А чтобы увеличить налоги надо отправить людей на работу и создать им рабочие места, средняя стоимость которых составляет $30 тыс.".

Таким образом, говорит Олег Пендзин, рабочие места на 3 миллиона украинцев обойдутся в $9 млрд прямых западных инвестиций. В Украине в лучшие годы не было таких инвестиций, отмечает экономист. А сейчас, с учетом войны, вряд ли удастся договориться о больших инвестициях даже после запланированной поездки Зеленского в Давос.

Три непопулярных шага

Именно поэтому, говорит экономист, перевод экономики на военные рельсы и устранение несвоевременного и нецелевого использования средств является важнейшей задачей. Первым шагом однозначно должна быть бюджетная централизация, отмечает он, хотя он однозначно натолкнется на огромную кучу "хейта". А вторым фантастически непопулярным шагом должно быть уменьшение социальных стандартов и надбавок или переиндексаций, которые государство делает, опять же, за западные деньги и кредиты.

"Просто надо помнить, что даже в США в годы Второй мировой войны была карточная система обеспечения, — говорит Олег Пендзин, — Это делалось как раз для того, чтобы нормировать ресурсы на войну. А мы с вами живем как будто ничего не происходит и перекладываем брусчатку и ждем повышения зарплат".

Третьим непопулярным шагом преодоления проблемы специалист считает уменьшение импорта в критические отрасли. Ведь украинцы через макрофинансовую помощь получили около $40 млрд тем или иным способом и потратили их именно на закупку импортных товаров.

"Мы из $40 млрд отдали обратно $34 млрд через закупку импортных товаров, причем не дешевых, в виде техники и машин. Только фирменного алкоголя украинцы купили на $1 млрд, — И все это в период войны. Поэтому государство должно определиться с конкретным перечнем действительно нужных товаров для армии или важных отраслей".

Конечно, в условиях демократии ни одна политическая сила не выступит за подобные шаги, говорит специалист. Никто не рискнет внедрить такие действия, ведь рискует уничтожить свою или партийную политическую карьеру.

Полная беседа с Олегом Пендзиным вскоре выйдет на Youtube-канале Фокуса.