У січні гривня втрачала, а курс впевнено наближався до рівня 42,2 грн за долар. Проте 23 січня НБУ встановив офіційний курс 42,03 грн за долар. Чи йдеться про тривалу тенденцію до укріплення гривні та що буде впливати на курсові коливання, з’ясовував Фокус.

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Курс гривні 23 січня доволі несподівано зміцнився до 42,02 грн за долар. Тим часом, на міжбанківському валютному ринку курс гривні становить 41,99-42,02 грн/долар порівняно із торгами 22 січня. Чому покращила свої позиції національна валюта та чи очікувати на продовження тренду в наступному місяці, досліджував Фокус.

Січневий попит: що відбувалось протягом місяця на валютному ринку

Кінець 2024 року та перші тижні 2025-го відзначалися відчутним зростанням попиту на іноземну валюту з боку всіх економічних агентів. Це було очікувано з огляду на сконцентровані та збільшені бюджетні видатки у грудні, а обсяг торгів на міжбанку зростав. Про це розповіла Анна Золотько, директор департаменту казначейських операцій Unex Bank.

"Відчувався додатковий тиск на курс і з боку населення – девальваційні очікування залишаються підвищеними, тож чимало українців поспішали конвертувати отримані у грудні доходи в іноземну валюту. Національний банк, дотримуючись ухваленої стратегії, посилив свою присутність на ринку, про що свідчать значні тижневі інтервенції регулятора. Три останні тижні грудня та перші два цьогорічного січня обсяг інтервенцій НБУ перевищував $1 млрд. Попри це, значний дисбаланс на ринку штовхав курс вгору. Пікових позначок на ВРУ вартість американського долару сягала на рівні 42,42 грн/дол. При цьому ж готівковий курс навіть перетинав психологічну позначку 43 грн/дол.", — пояснює експертка.

На валютний ринок в січні певним чином вплинуло і очікування інавгурації Дональда Трампа Фото: З відкритих джерел

На її думку, в січні певною мірою на валютні тренди впливала і запланована на 20 січня інавгурація Дональда Трампа. Але головним чином тенденції на валютному ринку формували все ж сезонні чинники, каже Анна Золотько.

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Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, пояснив: Нацбанк не міг кинути ринок напризволяще в умовах зростання споживчих цін, а дію режиму "керованої гнучкості" на валютному ринку ніхто не скасував. І завдяки своєчасним заходам НБУ вдалося максимально наситити попит, врівноважити його з пропозицією. А поточні курсові коливання відбувалися в досить звичних рамках, тобто на ринку не спостерігалося стрімких змін.

Три останні тижні грудня та перші два цьогорічного січня обсяг інтервенцій НБУ перевищував $1 млрд. Фото: УНІАН

"На відміну від грудня, коли за підсумками року на ринок потрапляє велика маса гривні (наприклад, щорічні премії, бонуси, дивіденди, які громадяни намагаються вкласти або розмістивши їх на депозитах, або купують валюту), зазвичай січень не вирізняється надмірною активністю. Тому початок січня був більше "інерційним", ніж трендовим", — вважає Тарас Лєсовий.

Гривня зміцнилась: чого очікувати від курсових коливань в лютому 2025 року

Дилер департаменту глобальних ринків ОТП БАНК Антон Курінний каже, що січнева девальвація до рівня 42,16 грн за долар відбувалась через два чинники: перший – війна, другий – сезонність. "Багато бюджетної гривні було випущено в кінці року, тому ми і спостерігали за тиском на національну валюту. Зараз ми помічаємо, що після сильного настав час помірного попиту, і гривня почала зміцнюватися", — зазначає у коментарі Фокусу Антон Курінний.

У лютому коливання курсу, і доволі суттєві, можливі, але загалом НБУ триматиме ситуацію контрольованою, кажуть експерти

Що ж до ситуації на готівковому ринку, то, за словами експерта, на початку 2025 року розширився спред між міжбанком та готівкою до 50-70 копійок, та зараз він вже повернувся та звузився до 30-40 копійок. "Тобто щойно ринок перестав зростати, ми повернулися на рівні більш вузького спреду між готівковими курсами та міжбанком", — зауважив Антон Курінний.

Шаленого попиту на іноземну валюту наразі немає, кажуть експерти Фото: Pixels

Анна Золотько додає: готівковий ринок пережив аналогічну міжбанку хвилю зростання попиту наприкінці минулого та початку цього року. "На фоні підвищеного попиту вартість американського долара подекуди сягала 43 грн/долар. Але як тільки попит вщух, гривня почала стрімко зміцнюватися. В середу, 22 січня, готівковий долар пропонували в межах 42,3-42,5 грн/дол.", — каже Анна Золотько.

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В подальшому, у наступному місяці, експерти кажуть про різноспрямовані курсові коливання. Тобто очікувати можна як падіння курсу гривні, так і зміцнення.

"Ми вважаємо, що ринок буде триматися в коридорі 41,90/42,40 грн/дол. якийсь час. У лютому, на початку місяця, очікуємо додаткові продажі під місячні податки та зарплати/соціальні виплати, потім можливий ріст. До 20-го числа будуть сплачені квартальні податки, і ми очікуємо стабільну гривню в цей період зі зміцненням національної валюти, потім, можливо, знову будемо спостерігати додатковий попит. І, звісно, спостерігаємо за новинами з-за кордону від наших міжнародних партнерів", — зауважив Антон Курінний.

Як тільки попит вщух, гривня почала стрімко зміцнюватися, зокрема і на готівковому ринку Фото: УНІАН

На думку Анни Золотько, регулятор докладатиме зусилля для збереження курсової стабільності. Коливання курсу, і доволі суттєві, можливі, але загалом НБУ триматиме ситуацію контрольованою. "Думаю, протягом найближчих 4-5 тижнів котирування на ВРУ знаходитимуться в коридорі 42,0-42,6 грн/долар", — каже Анна Золотько.

Тарас Лєсовий перелічив чинники, що впливатимуть на ситуацію на валютному ринку в лютому:

Ефективні заходи НБУ з врівноваження попиту та пропозиції (йдеться про механізм валютних інтервенцій, а також його ефективне застосування в разі виникнення потреби);

Монетарна політика — розмір облікової ставки, яки впливає на міцність гривні;

Внутрішня "економіка": динаміка споживчих цін, розвиток основних галузей тощо;

Низка зовнішньополітичних чинників: від політики США у питанні воєнно-технічної допомоги та припинення війни, обсяг отримуваної фінансової допомоги тощо;

Світові ціни на основні експортовані Україною товари;

Ситуація на фронті та загальні наслідки війни.

"Ситуація на ринку залежатиме від того, в який "пазл" можуть скластися ці фактори. Однак ми очікуємо, що дії регулятора залишаться ефективними та будуть спрямовані на врівноваження попиту / пропозиції, уникнення ажіотажу, протидію можливим негативним впливам. Саме тому можна очікувати, що основні коливання вкрай нагадуватимуть січневі, а офіційний курс перебуватиме в діапазоні 42-42,4 грн/долар", — зазначив Тарас Лєсовий.