В январе гривна теряла, а курс уверенно приближался к уровню 42,2 грн за доллар. Однако 23 января НБУ установил официальный курс 42,03 грн за доллар. Идет ли речь идет о длительной тенденции к укреплению гривны и что будет влиять на курсовые колебания, выяснял Фокус.

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Курс гривны 23 января довольно неожиданно укрепился до 42,02 грн. за доллар. Между тем, на межбанковском валютном рынке курс гривны составляет 41,99-42,02 грн./доллар по сравнению с торгами 22 января. Почему улучшила свои позиции национальная валюта и ожидать ли продолжения тренда в следующем месяце, исследовал Фокус.

Январский спрос: что происходило в течение месяца на валютном рынке

Конец 2024 года и первые недели 2025-го отмечались ощутимым ростом спроса на иностранную валюту со стороны всех экономических агентов. Это было ожидаемо, учитывая сконцентрированные и увеличенные бюджетные расходы в декабре, а объем торгов на межбанке рос. Об этом рассказала Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Unex Bank.

"Чувствовалось дополнительное давление на курс и со стороны населения — девальвационные ожидания остаются повышенными, поэтому многие украинцы спешили конвертировать полученные в декабре доходы в иностранную валюту. Национальный банк, следуя принятой стратегии, усилил свое присутствие на рынке, о чем свидетельствуют значительные недельные интервенции регулятора. Три последние недели декабря и первые две нынешнего января объем интервенций НБУ превышал $1 млрд. Несмотря на это, значительный дисбаланс на рынке толкал курс вверх. Пиковых отметок на ВРУ стоимость американского доллара достигала на уровне 42,42 грн/долл. При этом наличный курс даже пересекал психологическую отметку 43 грн/долл.", — объясняет эксперт.

На валютный рынок в январе определенным образом повлияло и ожидание инаугурации Дональда Трампа Фото: Из открытых источников

По ее мнению, в январе в определенной степени на валютные тренды влияла и запланированная на 20 января инаугурация Дональда Трампа. Но главным образом тенденции на валютном рынке формировали все же сезонные факторы, говорит Анна Золотько.

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Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, объяснил: Нацбанк не мог бросить рынок на произвол судьбы в условиях роста потребительских цен, а действие режима "управляемой гибкости" на валютном рынке никто не отменял. И благодаря своевременным мерам НБУ удалось максимально насытить спрос, уравновесить его с предложением. А текущие курсовые колебания происходили в достаточно привычных рамках, то есть на рынке не наблюдалось стремительных изменений.

Три последние недели декабря и первые две января объем интервенций НБУ превышал $1 млрд. Фото: УНИАН

"В отличие от декабря, когда по итогам года на рынок попадает большая масса гривны (например, ежегодные премии, бонусы, дивиденды, которые граждане пытаются вложить либо разместив их на депозитах, либо покупают валюту), обычно январь не отличается чрезмерной активностью. Поэтому начало января было больше "инерционным", чем трендовым", — считает Тарас Лесовой.

Гривна укрепилась: чего ожидать от курсовых колебаний в феврале 2025 года

Дилер департамента глобальных рынков ОТП БАНК Антон Куринной говорит, что январская девальвация до уровня 42,16 грн за доллар происходила из-за двух факторов: первый — война, второй — сезонность. "Много бюджетной гривны было выпущено в конце года, поэтому мы и наблюдали за давлением на национальную валюту. Сейчас мы замечаем, что после сильного наступило время умеренного спроса, и гривна начала укрепляться", — отмечает в комментарии Фокусу Антон Куринной.

В феврале колебания курса, и довольно существенные, возможны, но в целом НБУ будет держать ситуацию контролируемой, говорят эксперты

Что касается ситуации на наличном рынке, то, по словам эксперта, в начале 2025 года расширился спред между межбанком и наличными до 50-70 копеек, и сейчас он уже вернулся и сузился до 30-40 копеек. "То есть как только рынок перестал расти, мы вернулись на уровне более узкого спреда между наличными курсами и межбанком", — отметил Антон Куринной.

Безумного спроса на иностранную валюту пока нет, говорят эксперты Фото: Pixels

Анна Золотько добавляет: наличный рынок пережил аналогичную межбанку волну роста спроса в конце прошлого и начале этого года. "На фоне повышенного спроса стоимость американского доллара иногда достигала 43 грн/доллар. Но как только спрос утих, гривна начала стремительно укрепляться. В среду, 22 января, наличный доллар предлагали в пределах 42,3-42,5 грн/долл.", — говорит Анна Золотько.

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В дальнейшем, в следующем месяце, эксперты говорят о разнонаправленных курсовых колебаниях. То есть ожидать можно как падения курса гривны, так и укрепления.

"Мы считаем, что рынок будет держаться в коридоре 41,90/42,40 грн/долл. какое-то время. В феврале, в начале месяца, ожидаем дополнительные продажи под месячные налоги и зарплаты/социальные выплаты, затем возможен рост. До 20-го числа будут уплачены квартальные налоги, и мы ожидаем стабильную гривну в этот период с укреплением национальной валюты, потом, возможно, снова будем наблюдать дополнительный спрос. И, конечно, наблюдаем за новостями из-за рубежа от наших международных партнеров", — отметил Антон Куринной.

Как только спрос утих, гривна начала стремительно укрепляться, в том числе и на наличном рынке Фото: УНИАН

По мнению Анны Золотько, регулятор будет прилагать усилия для сохранения курсовой стабильности. Колебания курса, и довольно существенные, возможны, но в целом НБУ будет держать ситуацию контролируемой. "Думаю, в течение ближайших 4-5 недель котировки на ВРУ будут находиться в коридоре 42,0-42,6 грн/доллар", — говорит Анна Золотько.

Тарас Лесовой перечислил факторы, которые будут влиять на ситуацию на валютном рынке в феврале:

Эффективные меры НБУ по уравновешиванию спроса и предложения (речь идет о механизме валютных интервенций, а также его эффективное применение в случае возникновения необходимости);

Монетарная политика — размер учетной ставки, которая влияет на прочность гривны;

Внутренняя "экономика": динамика потребительских цен, развитие основных отраслей и тому подобное;

Ряд внешнеполитических факторов: от политики США в вопросе военно-технической помощи и прекращения войны, объем получаемой финансовой помощи и тому подобное;

Мировые цены на основные экспортируемые Украиной товары;

Ситуация на фронте и общие последствия войны.

"Ситуация на рынке будет зависеть от того, в какой "пазл" могут сложиться эти факторы. Однако мы ожидаем, что действия регулятора останутся эффективными и будут направлены на уравновешивание спроса/предложения, избежание ажиотажа, противодействие возможным негативным влияниям. Именно поэтому можно ожидать, что основные колебания будут крайне напоминать январские, а официальный курс будет находиться в диапазоне 42-42,4 грн./доллар", — отметил Тарас Лесовой.