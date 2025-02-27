Пенсія в Україні: коли підвищать виплати працюючим пенсіонерам

Якщо людина вийшла на пенсію, але продовжує працювати, то її виплати збільшуватимуться.

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Перерахунок пенсій для пенсіонерів, які працюють, заплановано на квітень. Виплати збільшаться з урахуванням накопиченого страхового стажу. Про це заявила заступниця міністра соціальної політики Дар'я Марчак під час телемарафону.

"У нас щороку з 1 квітня проводиться автоматичний перерахунок пенсій працюючих пенсіонерів", — сказала вона.

За її словами, це означає перегляд обсягу пенсійних прав, на основі яких було розраховано пенсію.

"Якщо простіше, людина вийшла на пенсію, але продовжує працювати, і протягом наступного року від однієї індексації до іншої індексації або від квітня до квітня вона напрацьовує, вона сплачує внески зі своєї заробітної плати, відповідно в неї збільшуються, накопичуються додаткові пенсійні права", — пояснила заступниця міністра соціальної політики.

Як зазначила Марчак, "у квітні ми врахуємо всі нові накопичені пенсійні права щодо працюючих пенсіонерів, відповідно збільшимо розмір їхньої пенсії".

Нагадаємо, що більшість українців отримують пенсію, яка не перевищує 30% від їхньої колишньої зарплати. Однак існують категорії громадян, чий дохід на пенсії сягає 50% від їхнього попереднього окладу.

Раніше також стало відомо, що на пенсію можна вийти раніше: це можна зробити, "докупивши" страховий стаж. Фокус з'ясував 31 січня, що з Пенсійним фондом можна укласти договір, щоб "придбати" додатковий страховий стаж. Однак при цьому потрібно знати, що внески можна робити не тільки за себе, а й за іншу людину.