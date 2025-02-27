Пенсия в Украине: когда повысят выплаты работающим пенсионерам

Если человек вышел на пенсию, но продолжает работать, то его выплаты будут увеличиваться.

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Перерасчет пенсий для работающих пенсионеров намечен на апрель. Выплаты увеличатся с учетом накопленного страхового стажа. Об этом заявила заместитель министра социальной политики Дарья Марчак во время телемарафона.

"У нас каждый год с 1 апреля проводится автоматический перерасчет пенсий работающих пенсионеров", — сказала она.

По ее словам, это означает пересмотр объема пенсионных прав, на основе которых была рассчитана пенсия.

"Если проще, человек вышел на пенсию, но продолжает работать, и в течение следующего года от одной индексации до другой индексации или с апреля до апреля он нарабатывает, он платит взносы со своей заработной платы, соответственно у него увеличиваются, накапливаются дополнительные пенсионные права", — пояснила заместитель министра социальной политики.

Как отметила Марчак, "в апреле мы учтем все новые накопленные пенсионные права по работающим пенсионерам, соответственно увеличим размер их пенсии".

Напомним, что большинство украинцев получают пенсию, которая не превышает 30% от их прежней зарплаты. Однако существуют категории граждан, чей доход на пенсии достигает 50% от их предыдущего оклада.

Ранее также стало известно, что на пенсию можно выйти раньше: это можно сделать, "докупив" страховой стаж. Фокус выяснил 31 января, что с Пенсионным фондом можно заключить договор, чтобы "приобрести" дополнительный страховой стаж. Однако при этом нужно знать, что взносы можно делать не только за себя, но и за другого человека.