Пенсия в Украине: какие будут выплаты при "минималке" в 2025 году

В Украине предусмотрена норма о минимальной пенсии, которая назначается в зависимости от возраста пенсионера и его страхового стажа.

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Пенсионные выплаты в Украине определяются рядом факторов, таких как трудовой стаж, размер средней зарплаты человека, выходящего на пенсию, а также средняя заработная плата по стране за последние три года. Об этом говорится в материале издания "Униан".

Согласно законодательству Украины, размер пенсии не может быть ниже 40% от минимальной зарплаты при условии наличия полного страхового стажа (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин). В 2025 году минимальная зарплата составляет 8000 грн, что означает, что минимальная пенсия при этом условии составит 3200 грн.

В законодательстве также предусмотрена норма о минимальной пенсии, которая назначается в зависимости от возраста пенсионера и его страхового стажа. По информации Пенсионного фонда Украины, размер минимальной пенсии в 2025 году составляет:

для всех неработающих пенсионеров, независимо от стажа — 2725 гривен;

для пенсионеров от 65 до 70 лет, которые не работают и имеют полный стаж — 3370 грн;

для пенсионеров до 70 лет и лиц с инвалидностью І группы, если есть полный стаж — 2980 грн;

для пенсионеров от 70 до 80 лет с полным стажем — 3240 гривен (в возрасте от 75 до 80 лет со стажем 20 лет у женщин и 25 лет у мужчин устанавливают доплату до 3240 грн);

для пенсионеров от 80 лет со стажем 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин — 3370 гривен.

Как сообщил Сергей Коробкин, экс-сотрудник Пенсионного фонда Украины и нынешний независимый консультант, все пенсионные выплаты должны быть приведены к установленному уровню минимальной пенсии. В этой сфере наблюдается дублирование различных нормативных актов: о 40% от минимальной зарплаты говорится в Законе Украины 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", а информацию о размерах минимальной пенсии можно найти в отдельном постановлении Кабмина, касающемся индексации пенсий с 1 марта 2024 года.

Важно

С 1 марта в Украине повысят пенсии: на сколько увеличатся выплаты

"Например, — поясняет эксперт, — человеку высчитали основной размер пенсии, и она составляет 2500 грн. При этом человеку 65 лет, у него есть достаточно стажа, он не работает, и поэтому ему автоматически подтягивают пенсию до суммы 3200. Это по закону. Но параллельно еще действует постановление Кабмина с 1 марта 2024 года: если с такими же параметрами человек старше 65 лет не работает, имеет 30 и 35 лет стажа соответственно, то его пенсия не может быть меньше, чем 3370 гривен. И делается еще одна "дотяжка" пенсионных выплат".

Таким образом, пенсия при минимальной зарплате и полном страховом стаже не может быть меньше 3370 грн.

Какая пенсия будет при минимальной зарплате и неполном стаже

Если у человека неполный страховой стаж — например, 20 лет, и его зарплата была на уровне минимальной, то расчет пенсионных выплат будет производиться по иной формуле.

"Если объяснять совсем просто, — говорит Сергей Коробкин, — то надо зарплату человека умножить на коэффициент 0,2 (если 20 лет стажа), тогда размер пенсии человека должен составлять 20% от его зарплаты. Другой вопрос заключается в том, как правильно посчитать эту зарплату, и это сложно сделать. Нужно знать два параметра — индивидуальный коэффициент зарплаты и среднюю зарплату по стране за три предыдущих года".

На данный момент Пенсионный фонд еще не опубликовал информацию о средней заработной плате по стране за последний квартал. До сентября 2024 года она составляла 18 020 грн. Минимальная зарплата в Украине, как уже сообщалось, — 8 тыс. грн. Исходя из этих данных, коэффициент заработной платы для человека, работающего за минимальную оплату, составит 0,44, так как ее размер более чем в два раза ниже средней по стране.

"Но для того, чтобы узнать точный коэффициент зарплаты, его надо определять за большое количество лет: расчеты делают с июля 2000 года до момента назначения пенсии", — говорит эксперт и советует делать такие подсчеты только в Пенсионном фонде, поскольку индивидуально это сделать сложно.

Условно можно посчитать размер пенсии при минимальной зарплате и стаже в 20 лет для человека, который вышел на заслуженный отдых в 2024 году. Тогда, по данным ПФУ, средняя зарплата по Украине за предыдущие три года составляла 13 559 грн.

Напомним, что большинство украинцев получают пенсию, которая не превышает 30% от их прежней зарплаты. Однако существуют категории граждан, чей доход на пенсии достигает 50% от их предыдущего оклада.

Ранее также стало известно, что на пенсию можно выйти раньше: это можно сделать, "докупив" страховой стаж. Фокус выяснил 31 января, что с Пенсионным фондом можно заключить договор, чтобы "приобрести" дополнительный страховой стаж. Однако при этом нужно знать, что взносы можно делать не только за себя, но и за другого человека.