Пенсії в Україні: хто може отримати на 570 грн більше у вересні

Останнім часом додаткові виплати призначаються громадянам, які мають достатню кількість страхового стажу.

Related video

В Україні для осіб, старших за 80 років, чия пенсія менша за 10 340 гривень, передбачено доплату, яка може сягати 570 гривень. Ці виплати було вперше запроваджено 2020 року, коли сума доплати становила 500 гривень. Про це йдеться в публікації видання "На пенсії".

Правила нарахування мінімальної пенсії та доплат за стаж дійсно змінилися. Раніше, до 1 жовтня 2011 року, для отримання мінімальної пенсії було потрібно 20 років стажу для жінок і 25 років для чоловіків. Нині повним стажем вважається 30 років для жінок і 35 років для чоловіків. Однак для тих, хто вийшов на пенсію до цієї дати, умови залишилися колишніми, і розмір їхніх пенсій не було зменшено.

"Утім, останніми роками уряд почав встановлювати додаткові доплати до пенсії саме тим, хто має щонайменше 30 і 35 років стажу для жінок і чоловіків відповідно. Наприклад, з 1 березня 2024 року особам, старшим за 65 років, які не працюють і мають 30 або 35 років стажу, пенсія встановлюється в розмірі не менше ніж 3370 гривень. Це передбачено постановою Кабінету Міністрів №185 від 23 лютого 2024 року", — йдеться в публікації.

Середня пенсія в Україні за останні три місяці збільшилася приблизно на 73 грн, досягнувши 5816 грн. У січні 2024 року українці в середньому отримували 5385 грн. Якщо розглядати зміни за весь період повномасштабної війни, виплати зросли з 3991 до 5816 грн. Це означає зростання на 45,7%, тоді як кумулятивний рівень інфляції за цей період становив 35,5%. Таким чином, збільшення середньої пенсії має компенсувати зростання вартості товарів і послуг.

Нагадаємо, розмір виплат для внутрішньо переміщених осіб становить 2 тисячі гривень на місяць на дорослого і 3 тисячі гривень на дитину або людину з інвалідністю.

Також Фокус писав про те, що якщо людина не відповідає критеріям, за яких надається допомога, її можуть скасувати, а вже виплачені гроші вимагати повернути державі.