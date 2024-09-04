Пенсії від 8 тисяч гривень: у ПФУ пояснили, хто може отримати такі виплати

Громадяни, які отримали інвалідність через травми або хвороби, спричинені катастрофою на ЧАЕС, мають право отримувати збільшені пенсії.

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В Україні існують певні категорії громадян, передбачені законодавством, чиї пенсії мають починатися від 8 тисяч гривень. Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду України.

Як роз'яснюють у ПФУ, законодавством передбачено фіксовані пенсійні виплати для чорнобильців, включно з особами з інвалідністю та ліквідаторами наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Згідно з постановою, пенсія для певних категорій громадян не може бути нижчою за 8 тисяч гривень.

Для українських громадян, які отримали інвалідність унаслідок травм або захворювань, спричинених катастрофою на Чорнобильській АЕС, встановлено мінімальні розміри пенсій. Зокрема:

громадянам з інвалідністю першої групи — 8,18 тис. гривень;

громадянам з інвалідністю другої групи — 6,54 тис. гривень;

громадянам з інвалідністю третьої групи — 5,04 тис. гривень;

дітям з інвалідністю — 5,04 тис. гривень.

Для громадян, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, пенсії обчислюються на основі відсоткового співвідношення до середньої заробітної плати по країні:

особи з інвалідністю першої групи — частка 100% середньої зарплати (13,37 тис. гривень);

особи з інвалідністю другої групи — частка 80% середньої зарплати (10,7 тис. гривень);

особи з інвалідністю третьої групи — частка 60% середньої зарплати (8,02 тис. гривень).

Нагадаємо, розмір виплат для внутрішньо переміщених осіб становить 2 тисячі гривень на місяць на дорослого і 3 тисячі гривень на дитину або людину з інвалідністю.

Також Фокус писав про те, що якщо людина не відповідає критеріям, за яких надається допомога, її можуть скасувати, а вже виплачені гроші вимагати повернути державі.