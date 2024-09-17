Мінімальна пенсія в Україні: як зміняться виплати у 2025 році

Усі індексації виплат, зокрема й пенсій, буде проведено в березні 2025 року.

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Нещодавно уряд схвалив проєкт державного бюджету на майбутній рік. Однак у ньому не передбачено змін у соціальних стандартах України. Про це йдеться в пояснювальній записці до проєкту закону про держбюджет 2025 року.

Таким чином, мінімальна зарплата, прожитковий мінімум і мінімальна пенсія залишаться на рівні 2024 року. На сьогодні мінімальна пенсія для українців становить 2361 гривню.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, усі індексації, які були проведені у 2024 році, будуть проведені і в березні 2025 року.

Крім того, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що соціальний захист і соціальна сфера залишаються другим важливим пріоритетом бюджету.

На цю статтю бюджету передбачено виділення 419,2 мільярда гривень. Зокрема, для Пенсійного фонду заплановано 237,9 мільярда гривень, а на підтримку соціально вразливих верств населення — 127,9 мільярда гривень.

Розмір мінімальної зарплати 2025 року становитиме 8000 гривень, водночас загальний показник прожиткового мінімуму буде на рівні 2920 гривень:

для працездатних осіб — 3028 гривень;

для тих, хто втратив працездатність, — 2361 гривня;

для дітей від 6 до 18 років — 3196 гривень;

для дітей до 6 років — 2563 гривні.

Нагадаємо, у Мінсоцполітики повідомили, що пенсіонери можуть отримати спеціальну надбавку до виплат у вересні. Це стосується тих громадян, які отримують мінімальні пенсійні виплати.

Раніше стало відомо, що жінки можуть вийти на пенсію в 55 років. Йдеться про тих, хто працював на роботах зі шкідливими та важкими умовами.