Надбавка 300 грн к пенсии: кто может получить доплату осенью

Ежемесячная денежная доплата для пенсионеров определяется в соответствии с их возрастом.

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Некоторые украинские пенсионеры могут получить дополнительные выплаты уже этой осенью. В частности, для определенных возрастных категорий предусмотрена доплата в размере 300 гривен. Об этом говорится в пресс-службе Пенсионного фонде Украины.

Размер ежемесячной денежной доплаты для пенсионеров устанавливается в зависимости от их возраста. С увеличением возраста выплаты повышаются, и доплата начинает начисляться с того дня, когда пенсионер достигает установленного возрастного порога.

Таким образом, пенсионеры в возрасте от 70 до 75 лет получают дополнительную выплату в размере 300 гривен. После 75 лет эта сумма увеличивается до 456 гривен, а по достижении 80 лет – до 570 гривен. При этом, обращаться в Пенсионный фонд для оформления надбавки не требуется — она начисляется автоматически.

Доплата назначается в том случае, если размер пенсии не превышает 10 340,35 гривны, независимо от вида пенсии, законодательства, по которому она была установлена, продолжительности страхового стажа и факта трудоустройства пенсионера.

Отметим, ранее Фокус рассказывал о 80-летних украинцах, которые имеют право на еще один вид доплат к пенсии. Речь идет о доплате в случае, если пенсия меньше 10 340 грн. В таком случае они будут получать "плюс" 570 грн. Кроме того, есть определенные особенности для граждан, которые вышли на пенсию 1 марта 2024 года и имеют пенсионный стаж 30–35 лет. Согласно нормам украинского законодательства, они должны получать пенсию в размере не менее 3 370 грн.

Ранее Фокус ообщал, что внутренне перемещенные лица и те, кто вернулся на постоянное место жительства после эвакуации, могут рассчитывать на получение специальной финансовой помощи.