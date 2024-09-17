Надбавка 300 грн до пенсії: хто може отримати доплату восени

Щомісячна грошова доплата для пенсіонерів визначається відповідно до їхнього віку.

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Деякі українські пенсіонери можуть отримати додаткові виплати вже цієї осені. Зокрема, для певних вікових категорій передбачено доплату в розмірі 300 гривень. Про це йдеться у пресслужбі Пенсійного фонду України.

Розмір щомісячної грошової доплати для пенсіонерів встановлюється залежно від їхнього віку. Зі збільшенням віку виплати підвищуються, і доплата починає нараховуватися з того дня, коли пенсіонер досягає встановленого вікового порогу.

Таким чином, пенсіонери віком від 70 до 75 років отримують додаткову виплату в розмірі 300 гривень. Після 75 років ця сума збільшується до 456 гривень, а після досягнення 80 років — до 570 гривень. При цьому, звертатися до Пенсійного фонду для оформлення надбавки не потрібно — вона нараховується автоматично.

Доплата призначається в тому разі, якщо розмір пенсії не перевищує 10 340,35 гривні, незалежно від виду пенсії, законодавства, за яким її було встановлено, тривалості страхового стажу та факту працевлаштування пенсіонера.

Зазначимо, раніше Фокус розповідав про 80-річних українців, які мають право на ще один вид доплат до пенсії. Йдеться про доплату в разі, якщо пенсія менша за 10 340 грн. У такому разі вони отримуватимуть "плюс" 570 грн. Крім того, є певні особливості для громадян, які вийшли на пенсію 1 березня 2024 року і мають пенсійний стаж 30-35 років. Згідно з нормами українського законодавства, вони мають отримувати пенсію в розмірі не менше ніж 3 370 грн.

Раніше Фокус повідомляв, що внутрішньо переміщені особи і ті, хто повернувся на постійне місце проживання після евакуації, можуть розраховувати на отримання спеціальної фінансової допомоги.