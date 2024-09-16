Додатково до 1000 гривень: хто має право на надбавку до пенсії

Держава виплачує додаткові кошти громадянам, які потребують постійного догляду і проживають на самоті. У такому випадку вони можуть отримати надбавку до пенсії розміром майже 1 тис.

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Деякі категорії українських пенсіонерів можуть отримувати додаткові виплати від держави. Виплати залежать від розміру прожиткового мінімуму особам, які втратили працездатність, встановленого на поточний рік. Про особливості доплат розповіли на порталі "На пенсії".

Пенсії в Україні і доплати

На порталі нагадали, що право на доплати мають громадяни віком понад 80 років, які потребують державної соціальної допомоги на догляд. У такому випадку їм призначають надбавку до пенсії у розмірі 40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних. У 2024 році розмір доплати — 944,4 грн (40% від 2361 грн): про це ідеться у постанові Кабінету Міністрів №261 від 2 квітня 2005 р. (з усіма змінами).

Надбавка до пенсії для самотніх осіб старших 80 років, які потребують догляду Фото: Скриншот

Які умови отримання надбавки до пенсії:

вік понад 80 років;

проживання у помешканні без інших родичів чи піклувальників;

є висновок медкомісії, що вони потребують постійного догляду;

отримують пенсію за віком.

Надбавка до пенсії — як оформити:

подати до Пенсійного фонду (ПФУ) заяву про надбавку до пенсії, додавши певний набір документів;

документи для отримання надбавки — це висновок лікарсько-консультативної комісії про те, що людина потребує постійного догляду, паспорт та ідентифікаційний код, виписка від ПФУ про те, що таку надбавку ще не отримували.

Хто має право на надбавку

У постанові, у якій ідеться про надбавки для людей віком понад 80 років, вказуються інші категорії громадян, які можуть отримувати додаткові виплати на догляд. Серед них — особи з інвалідністю І групи внаслідок війни та деякі категорії отримувачів пенсії за вислугу років. Розмір доплат — від 15 до 100% залежно від норм, перелічених у п. 18 постанови Кабміну.

Зазначимо, раніше Фокус розповідав про 80-річних українців, які мають право ще один вид доплат до пенсії. Ідеться про доплату у випадку, якщо пенсія менша за 10 340 грн. У такому випадку вони отримуватимуть "плюс" 570 грн. Крім того, є певні особливості для громадян, які вийшли на пенсію 1 березня 2024 року і мають пенсійний стаж 30-35 років. Згідно з нормами українського законодавства, вони повинні отримувати пенсію розміром не менш як 3 370 грн.

Нагадуємо, з березня 2025 року в Україні проведуть індексацію пенсій і дехто отримає підвищення до 1 500 грн. У Мінсоцполітики повідомили, що деякі українці отримають додаткові кошти, якщо їхня пенсія менше певного мінімального рівня виплат.