Дополнительно до 1000 гривен: кто имеет право на прибавку к пенсии

Государство выплачивает дополнительные средства гражданам, которые нуждаются в постоянном уходе и проживают в одиночестве. В таком случае они могут получить надбавку к пенсии в размере почти 1 тыс.

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Некоторые категории украинских пенсионеров могут получать дополнительные выплаты от государства. Выплаты зависят от размера прожиточного минимума лицам, утратившим трудоспособность, установленного на текущий год. Об особенностях доплат рассказали на портале "На пенсии".

Пенсии в Украине и доплаты

На портале напомнили, что право на доплаты имеют граждане старше 80 лет, которые нуждаются в государственной социальной помощи на уход. В таком случае им назначают надбавку к пенсии в размере 40% от прожиточного минимума для нетрудоспособных. В 2024 году размер доплаты — 944,4 грн (40% от 2361 грн): об этом говорится в постановлении Кабинета Министров №261 от 2 апреля 2005 г. (со всеми изменениями).

Надбавка к пенсии для одиноких лиц старше 80 лет, нуждающихся в уходе Фото: Скриншот

Какие условия получения надбавки к пенсии:

возраст более 80 лет;

проживание в квартире без других родственников или попечителей;

есть заключение медкомиссии, что они нуждаются в постоянном уходе;

получают пенсию по возрасту.

Надбавка к пенсии — как оформить:

подать в Пенсионный фонд (ПФУ) заявление о надбавке к пенсии, добавив определенный набор документов;

документы для получения надбавки — это заключение врачебно-консультативной комиссии о том, что человек нуждается в постоянном уходе, паспорт и идентификационный код, выписка от ПФУ о том, что такую надбавку еще не получали.

Кто имеет право на надбавку

В постановлении о надбавках для людей старше 80 лет, указываются другие категории граждан, которые могут получать дополнительные выплаты на уход. Среди них — лица с инвалидностью I группы вследствие войны и некоторые категории получателей пенсии за выслугу лет. Размер доплат — от 15 до 100% в зависимости от норм, перечисленных в п. 18 постановления Кабмина.

Отметим, ранее Фокус рассказывал о 80-летних украинцах, которые имеют право на еще один вид доплат к пенсии. Речь идет о доплате в случае, если пенсия меньше 10 340 грн. В таком случае они будут получать "плюс" 570 грн. Кроме того, есть определенные особенности для граждан, которые вышли на пенсию 1 марта 2024 года и имеют пенсионный стаж 30-35 лет. Согласно нормам украинского законодательства, они должны получать пенсию в размере не менее 3 370 грн.

Напоминаем, с марта 2025 года в Украине проведут индексацию пенсий и некоторые получат повышение до 1 500 грн. В Минсоцполитики сообщили, что некоторые украинцы получат дополнительные средства, если их пенсия меньше определенного минимального уровня выплат.