Украинцам могут повысить пенсии на 1500 гривен: что известно

В Украине планируют повышать только "голую пенсию" — без всех возможных надбавок.

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В Украине Кабинет министров намерен провести индексацию пенсий в марте 2025 года. Точный размер перерасчета пока не установлен, так как отсутствуют необходимые статистические данные. Однако предполагается, что повышение может оказаться более значительным, чем в марте 2024 года. Об этом говорится в материале издания "OBOZ.UA".

Размер индексации составит комбинацию половины инфляции за предыдущий год (в 2025 году будет использован пока неизвестный показатель за 2024 год) и половины средней динамики зарплат за последние три года (данные по этому показателю также пока отсутствуют).

Согласно оценкам НБУ, инфляция в 2024 году составит 8,5%, что означает, что половина этой суммы составит 4,25%. В то же время средняя динамика зарплат за последние три года ожидается на уровне 12,7%. Таким образом, общая индексация в Украине в 2025 году может достигнуть примерно 16,95%. Важно отметить, что эти расчеты являются приблизительными, и даже в Минсоце иногда допускают ошибки, пытаясь спрогнозировать размер предстоящей индексации.

Важно подчеркнуть, что индексация будет касаться только "голой пенсии", то есть суммы выплаты без учета всех возможных надбавок. Например, если вам 66 лет и вы соответствуете требованиям по стажу, минимальный размер пенсии для вас составляет 3200 грн (40% от минимальной зарплаты). Однако фактическая пенсия, рассчитанная по формуле, может оказаться значительно ниже, например, всего 3000 грн.

Напомним, в Минсоцполитики сообщили, что пенсионеры могут получить специальную надбавку к выплатам в сентябре. Это касается тех граждан, которые получают минимальные пенсионные выплаты.

Ранее стало известно, что женщины могут выйти на пенсию в 55 лет. Речь идет о тех, кто работал на работах с вредными и тяжелыми условиями.