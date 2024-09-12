Українцям можуть підвищити пенсії на 1500 гривень: що відомо

В Україні планують підвищувати тільки "голу пенсію" — без усіх можливих надбавок.

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В Україні Кабінет міністрів має намір провести індексацію пенсій у березні 2025 року. Точний розмір перерахунку поки що не встановлено, оскільки відсутні необхідні статистичні дані. Однак передбачається, що підвищення може виявитися більш значним, ніж у березні 2024 року. Про це йдеться в матеріалі видання "OBOZ.UA".

Розмір індексації становитиме комбінацію половини інфляції за попередній рік (у 2025 році буде використано поки що невідомий показник за 2024 рік) і половини середньої динаміки зарплат за останні три роки (дані за цим показником також поки що відсутні).

Згідно з оцінками НБУ, інфляція у 2024 році становитиме 8,5%, що означає, що половина цієї суми становитиме 4,25%. Водночас середня динаміка зарплат за останні три роки очікується на рівні 12,7%. Таким чином, загальна індексація в Україні 2025 року може сягнути приблизно 16,95%. Важливо зазначити, що ці розрахунки є приблизними, і навіть у Мінсоці іноді припускаються помилок, намагаючись спрогнозувати розмір майбутньої індексації.

Важливо підкреслити, що індексація стосуватиметься тільки "голої пенсії", тобто суми виплати без урахування всіх можливих надбавок. Наприклад, якщо вам 66 років і ви відповідаєте вимогам щодо стажу, мінімальний розмір пенсії для вас становить 3200 грн (40% від мінімальної зарплати). Однак фактична пенсія, розрахована за формулою, може виявитися значно нижчою, наприклад, лише 3000 грн.

Нагадаємо, у Мінсоцполітики повідомили, що пенсіонери можуть отримати спеціальну надбавку до виплат у вересні. Це стосується тих громадян, які отримують мінімальні пенсійні виплати.

Раніше стало відомо, що жінки можуть вийти на пенсію в 55 років. Йдеться про тих, хто працював на роботах зі шкідливими та важкими умовами.