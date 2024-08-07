Три категорії українців отримають додаткові виплати вже у серпні: скільки та хто саме

На деяких українців чекають додаткові гроші. Розмір виплат може становити від 450 гривень до 3100.

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У серпні на деяких українців чекають додаткові грошові виплати, розмір яких становитиме від 450 до 3100 гривень. Такі виплати передбачено до Дня Незалежності для ветеранів війни та деяких інших категорій громадян відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та Закону України "Про жертви нацистських переслідувань". Постанову Кабінету Міністрів було затверджено 27 грудня 2023 року.

Хто має право на виплати до Дня Незалежності

Пенсіонери, які мають право на ці виплати, отримають їх у серпні разом із пенсією без додаткових звернень. Ветерани війни, що служать або працюють, але не є пенсіонерами, отримають кошти через небюджетні рахунки військових частин, установ та організацій, де вони служать чи працюють. Для цього необхідно подати заявку через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України. Ті, хто мають право на виплату, але не є пенсіонерами і не проходять службу або не працюють, повинні подати заяву до Пенсійного фонду України. Виплату буде здійснено за місцем проживання на поточний рахунок в уповноваженому банку.

Розміри виплат

Розміри виплат залежать від категорії отримувача:

450 грн – учасники війни, колишні в'язні концтаборів, особи, яких було насильно вивезено на примусові роботи, діти партизанів та інших учасників боротьби з націонал-соціалістичним режимом;

650 грн – члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України, дружини (чоловіки) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій, жертв нацистських переслідувань, які не одружилися вдруге;

1000 грн – учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, колишні неповнолітні в'язні концтаборів, діти, які народилися у місцях примусового тримання їхніх батьків;

3100 грн – особи з інвалідністю внаслідок війни (I група) та особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Заяви на одноразову грошову виплату потрібно подати до 1 серпня поточного року. Якщо це неможливо, подати заяву можна до 1 жовтня 2024 року.

Нагадаємо, що українські пенсіонери мають можливість отримувати додаткові виплати, проте вони не доступні всім. Соціальні виплати для людей пенсійного віку залежать від стажу роботи, стану здоров'я та інших обставин.

Раніше стало відомо, що деякі пенсіонери можуть отримати 100% знижку на оплату житлово-комунальних послуг. Важливо, аби особа проживала у сільській місцевості та працювала певний період на деяких посадах.