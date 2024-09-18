Деяким пенсіонерам можуть арештувати рахунки: кого це стосується, подробиці

Юристи зазначають, що на період воєнного стану звернення на пенсію та стипендію припиняються, однак чинне законодавство передбачає кілька винятків, за яких у громадян можуть стягувати частину коштів.

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Деяким пенсіонерам можуть арештувати рахунки через низку причин. Про це повідомляє "Юридичний порадник для ВПО".

В цілому відповідно до 70 Закону "Про виконавче провадження" на період мирного часу встановлені особливі правила звернення стягнень на пенсію. З виплати можуть примусово стягувати кошти у розмірі не більше 20% від розміру пенсії на місяць. Якщо пенсія є єдиним джерелом існування, то розмір стягнення може бути ще меншим — важливо, аби пенсіонер отримував прожитковий мінімум. Розрахунок проводять з того, що людина повинна отримувати прожитковий мінімум. В цьому разі держава має право на арешт, вилучення (списання коштів з рахунків) та примусову реалізацію.

Однак тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану в Україні припиняється звернення стягнення на пенсію, стипендію. Разом з тим, ця заборона не є абсолютно. Виняток становлять рішення:

про стягнення аліментів;

про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю внаслідок кримінального правопорушення;

боржниками за якими є громадяни РФ.

За іншими ж видами зобов'язань (кредитні договори тощо) на час дії воєнного стану на пенсійні виплати стягнення звернено бути не може. Однак слід пам'ятати, що зупинення звернення стягнення — це тимчасова "пільга" і не звільняє від обовʼязку виконання зобовʼязання.

Алгоритм дії в разі накладення арешту на пенсійні виплати

В цьому випадку слід діяти наступним чином:

отримати інформацію про саме виконавче провадження (постанову про відкриття провадження, про арешт коштів);

отримати від банку довідку або виписку за весь період дії рахунка, в якій буде зазначено, що рахунок використовується для пенсійних виплат;

звернутись до виконавця з заявою про зняття арешту з банківського рахунка, долучивши до неї довідку або виписку з банку про те, що на рахунок надходить пенсія.

Нагадаємо, що деякі українські пенсіонери можуть отримати додаткові виплати у розмірі 300 гривень вже цієї осені. Фокус також розповідав, як зміняться виплати у 2025 році.