Зарплаты в Украине выросли: каким специалистам стали платить больше

Нехватка рабочей силы обуславливает высокие темпы роста зарплат в Украине.

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В октябре средняя зарплата в Украине увеличилась с 19,8 тыс. грн до 20,1 тыс. грн по сравнению с сентябрем. При этом средняя зарплата, указанная в резюме, выросла с 20,6 тыс. Об этом говорится в материале издания "OBOZ.UA", основанном на данных обширного кадрового портала.

Если рассматривать годовые изменения зарплат, больше всего выросли доходы у керамистов — на 111%. В настоящее время специалисты, занимающиеся производством керамических изделий, зарабатывают в среднем 47,5 тыс. грн. Аналогичная средняя зарплата у ортодонтов, чьи доходы увеличились на 90% за год:

керамист – 47 500 грн (+111%);

ортодонт – 47 500 грн (+90%);

преподаватель ПДД – 35 000 грн (+75%);

оператор аттракционов – 21 500 грн (+72%);

unity 3D программист – 42 300 грн (+69%);

ортопед – 45 000 грн (+64%);

инструктор детского центра – 17 500 грн (+59%);

гидравлик – 31 500 грн (+58%);

продюсер – 42 500 грн (+55%);

аналитик продаж – 31 000 грн (+55%).

В октябрьском макроэкономическом и мониторинговом обзоре 2024 года Национальный банк вновь отметил сложную ситуацию на рынке труда. Количество новых вакансий продолжает расти по сравнению с прошлым годом, и, хотя сокращение числа новых резюме остановилось, сохраняется значительный дефицит работников. Это способствует росту заработных плат, однако с учетом инфляции темпы роста реальных доходов замедлились.

Согласно документу, количество новых вакансий продолжает увеличиваться по сравнению с прошлым годом, особенно в крупных городах, что связано с оживлением экономической активности. Одновременно прекращение снижения числа новых резюме может свидетельствовать об активизации поиска работы среди украинцев.

Напомним, согласно законопроекту 11416-д, военный сбор с зарплаты в размере 30 тыс. грн вырастет с 450 грн до 1 500 грн.

27 сентября глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что в Украине возможен второй этап повышения НДС.